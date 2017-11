Zběsilý přesun, pak prohra. Skvělá zkušenost, ocenil svůj debut Jeřábek

"Byla to skvělá zkušenost, opravdu jsem si ji užil. Ve druhé třetině jsem měl víc střídání, díky kterým jsem se cítil lépe," pochvaloval si premiéru šestadvacetiletý český bek, jenž v květnu podepsal s Montrealem jako nedraftovaný hráč roční smlouvu.

Nechybělo přitom moc a Jeřábek svůj první zápas v NHL ani nestihl. Všechno se odehrálo strašně rychle a dostat se do Nashvillu bylo skutečně o prsa. "Jeřábek vstával ve 4.30, v 6.30 chytil letadlo z Winnipegu. V Nashvillu byl ve 13.00 a v 18.16 naskočil ke svému debutu. To byl den, panečku," ocenil na svém Twitteru novinář Arpon Basu.

Jakub Jerabek woke up at 4:30 this morning, got on a plane in Winnipeg at 6:30, arrived in Nashville today around 1 pm and played 18:16 in his NHL debut. What a day.