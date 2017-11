Z hlediště znovu kanonýrem. Vrána se řadí mezi nejlepší nováčky NHL

Pocuchat mladému hráči sebedůvěru, to není nic, do čeho by se trenér chtěl pustit. Barry Trotz z Washingtonu to přesto udělal a Jakuba Vránu, který hraje první sezonu v NHL a ročník začal vedle Alexandra Ovečkina, se rozhodl v půlce listopadu posadit na tribunu. Bylo to buď, anebo. Protřelému mazákovi to vyšlo. Český útočník v pěti zápasech po návratu nasbíral tři góly a nahrávku a dokázal, že s ním jen tak něco nezacloumá.

Sobotní večer v Torontu patřil Alexandru Ovečkinovi. Hattrickem se odpoutal od legendárního snipera Mika Bossyho a přeskočil ho v historické tabulce v počtu branek, kde teď s 576. úspěšnými zásahy sedí na 21. pozici. Kdo se ale pozorně díval, nemohl při výhře Capitals 4:2 přehlédnout jediného jiného úspěšného střelce hostí.

Ještě ve vlastním obranném pásmu byl na stejné úrovni s ruským zadákem Nikitou Zajcevem, v pásmu útočném si už bek Leafs prohlížel číslo 13 na bílém dresu. Rychlík Vrána pak už jen zamíchal kotoučem a na vyrážečku v pohodě překonal brankáře Curtise McElhinneyho. Sedmým gólem se zařadil na třetí místo mezi střelci Capitals a na stejné pozici je i mezi letošními ligovými nováčky.

„Tvrdá práce. Musíte prostě tvrdě pracovat a dělat věci navíc, než se vám všechno začne vracet," řekl pro Washington Post ceněný talent organizace, která mu na draftu 2014 dala důvěru a vybrala si ho v prvním kole rovnou ze třinácté pozice.

Když se Trotz rozhodl mladý talent 16. listopadu na zápas proti Coloradu jen nechat na tribuně, měl pro to jasné důvody. Nelíbil se mu právě hráčův přístup. Do akcí na ledě se zapojoval, ale jako kdyby mu chybělo nadšení a zápal. Po pouhých dvou bodech ve třinácti utkáních bylo jasno, budíček by mohl přijít právě v hledišti Pepsi Centra ve městě Denver.

„U mladých hráčů se to tak občas stane. Když se na začátku daří a pak produkce začíná upadat, kluci trochu pozapomenou, co je vlastně dostalo nahoru. K tomu je navíc potřeba stále něco přidávat," snažil se vysvětlit Trotz svůj krok.

„Vrána je zatím hodně dobrý, myslím, že důvěřuje našemu trenérskému štábu, a tomu, že z něj chceme mít toho nejlepšího hráče jakým jen může být," pokračoval.

Svižný a šikovný Vrána si z večera v hledišti Avalanche nejspíš skutečně něco vzal. Sedí mu navíc spolupráce se střelcem T.J. Oshiem a nejproduktivnějším mužem mužstva Jevgenijem Kuzněcovem. Přestal se také tolik spoléhat na hvězdné parťáky a víc se soustředí na sebe. Přesně to se u Capitals líbí.

„Nezavřel se do ulity, jak se to mladým občas stává, když se bojí, aby neudělali nějakou chybu. Je skvělé, že neztratil sebevědomí a vletěl do zápasů s tím, že se snaží být rozdílovým hráčem," chválí obránce Matt Niskanen.