Zbořil po Švýcarech: Šli jsme na krev, strašně chceme něco dokázat

Je vydřený bod dost, nebo málo?

„Za tu naši hru, jak jsme ve třetí třetině bojovali a šli fakt na krev, jsme si aspoň ten bod zasloužili. Jsme rádi, na druhou stranu jsme nezvládli prostřední část, bylo tam hrozně moc vyloučených, hodně nás přečíslovali. To nás stálo zápas. Na konci jsme se snažili aspoň něco uhrát, dotáhnout to přinejmenším do prodloužení.“

Byl jste u vyrovnávacího gólu, ale taky toho rozhodujícího v nastaveném čase...

Hraje se tři na tři, což je těžké. Musíme se křížit, musí to být o komunikaci. Chtěl jsem to poslat dolů, nějak se to odrazilo, ani nevím jak. Jejich hráč si to dojel a z brejku dali gól.“

V zápase se vás v obraně točilo jen šest. V nohách jste za necelý den měli dva zápasy. Jak vám taková zátěž vyhovovala?

„No, icetimu bylo dost. Já jsem na to ale z klubu celkem zvyklý a byl jsem i rád. Když jsem i trošku pod tlakem a cítím důvěru, hraje se mi dobře.“

Závěr třetí třetiny ukázal, že když zkušení hráči za to vezmou, tak máte docela kvalitu. To je povzbudivé, nemyslíte?

„Hlavně na tom konci, kdy Filip Hronek už tam byl docela dlouho, vystřídal, já tam skočil. Dostal jsem puk na modrou čáru, posunul to, hned šla krosovka a Filip Chlapík to parádně vymetl do víka.“

Zatímco proti Finům jste měli jedno vyloučení, tentokrát jich bylo sedm, vy sám jste si šel sednout dvakrát. Štvalo vás to?

„První trest za sekání, tam ani nevím, za co to bylo. Podruhé jsem chtěl hrát tvrdě, nějak ten zápas dotáhnout. Ten hráč byl u mantinelu hodně v předklonu, šel jsem mu na bedra a on narazil hlavou na hrazení. Špatné vyloučení, dostali jsme z toho gól. Naštvaný jsem byl, ale máme aspoň bod, ještě jsme vyrovnali.“

Dohromady máte čtyři. To je slušné, co říkáte?

„Určitě je to výborný bonus. Máme před sebou ještě dva zápasy ve skupině a i tenhle jeden bod se Švýcary nás nakonec klidně může posunout k prvnímu místu. Pokud jde o mě, v klubu se mi daří, hraju víceméně v první lajně, na první přesilovce. Nějaké bodíky taky padají, dostávám hodně prostoru, mám snad i formu. Věřím si. Strašně chceme něčeho dosáhnout, dlouho se nic nepodařilo. To by bylo fakt dobrý.“

V týmu patříte k nejzkušenějším hráčům, jak byste ho srovnal s minulým šampionátem?

„Minulý rok jsme měli víc šikovných hráčů, ale ti jsou tady taky. Ovšem máme o hodně víc bojovníků.“

Proti návštěvám před rokem v Helsinkám však Montreal zůstal poněkud za očekáváním, na zápas se Švýcarskem přišlo něco přes čtyři tisíce diváků. Překvapilo vás to?

„Dalo se to čekat. Ve skupině nemáme kanadský, ani americký tým. Všichni by šli hlavně na ně a zejména na Kanadu. Ta tady ovšem není, hraje v Torontu. Nechodí tolik lidí, ale i tak je parádní atmosféra. A jen o fanoušcích to taky není.“

Jste kamarád s Pavlem Zachou. Myslíte, že na šampionát nakonec přijede?

„Volali jsme si, ale nevidím to tak, že by přijel. Myslím, že v New Jersey s ním počítají do týmu a nepustí ho.“