Nečas, Chytil i Safin. V širší nominaci dvacítky na MS je celkem 27 hráčů

Trenér Filip Pešán pozval do přípravného kempu před mistrovstvím světa hokejistů do 20 let v Buffalu celkem 27 hráčů. V nominaci jsou i útočníci Martin Nečas a Filip Chytil, kteří v této sezoně okusili slavnou NHL, ale také teprve sedmnáctiletý Jakub Lauko, jenž stabilně obléká dres extraligového Chomutova.

V Pešánově výběru jsou dva brankáři, deset obránců a patnáctka útočníků, přičemž jedenáct hráčů posílí mužstvo ze zámořských soutěží. Jedním z nich je i útočník Kristian Reichel, syn bývalého kapitána reprezentace a olympijského vítěze z Nagana Roberta Reichela.

Na přípravný kemp zamíří mužstvo v příštím týdnu do Niagara Falls. V úterý se sejde na srazu v Břeclavi, den poté odletí do zámoří. Do závěrečné nominace se v souladu s pravidly turnaje dostane 23 hráčů, z toho budou tři brankáři. Je tak jasné, že k současnému týmu přibude ještě jeden gólman a zároveň ho minimálně pětice hráčů z pole opustí.

Tým pod vedením kouče extraligového Liberce Pešána, jehož asistenty jsou Rostislav Vlach s Miroslavem Přerostem, absolvuje před šampionátem v zámoří dvě prověrky. V noci ze středy na čtvrtek 21. prosince SEČ se utká s Kanadou a od dva dny později v noci na sobotu 23. prosince SEČ poměří síly s Finskem.

Samotný šampionát proběhne od 26. prosince do 6. ledna 2018, kdy je od 2:00 SEČ na programu finálový boj o zlato. V pozici obhájce titulu budou domácí Američané, Češi skončili na minulém MS ve čtvrtfinále. V základní skupině narazí Pešánův výběr postupně na Rusko, Švédsko, Bělorusko a Švýcarsko. Do play off postoupí nejlepší kvarteto.