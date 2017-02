Tři góly a střídání: Představoval jsem si comeback jinak, řekl Kovář

Asi jste měl svůj návrat do reprezentace naplánovaný trošku jinak, že?

„Je to tak. Představoval jsem si to trochu jinak, doufal jsem. Bohužel. Nejvíc mě mrzí asi ten druhý gól. Měl jsem se víc zavřít a nenechat puk takhle projet.“

Tušil jste před přestávkou, že vás trenér Josef Jandač vystřídá?

„Nepřemýšlel jsem nad tím, i když mě to samozřejmě napadlo. Napadlo mě, že bude chtítdát mužstvu nový impuls. Schovat gólmana, co dostal tři góly.“

Je pravděpodobné, že na turnaji ještě jednu šanci dostanete a do branky se ještě vrátíte. Nezamává s vámi ale tohle střídání?

„Už jsem střídání párkrát zažil, tak doufám, že to se mnou nic neudělá (usměje se). Samozřejmě to příjemné není. Nevím, jestli jsem byl moc přemotivovaný… Chtěl jsem opravdu hodně a první gól mě trochu usadil. Doufám, že to se mnou nic neudělá.“

Na rozdíl od vás se Švédové lehce dostávali do gólových šancí. Kde byl problém?

„Druhý gól byl po jasném faulu, měli jsme hrát přesilovku. Jinak jsme začali první třetinu dobře, hráli jsme hodně aktivně a paradoxně kvůli tomu možná přišla přečíslení, ze kterých nám dávali další branky.“