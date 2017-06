Pavelec o kritice MS: Nejvíc keců mají lidi, co pro hokej nic neudělali

Sledoval jste letošní MS?

„Koukal jsem jen okrajově, ne že bych viděl každý zápas. Ale důležitá utkání našich jsem si nenechal ujít.“

Co říkáte na výkony české reprezentace?

„Několikrát jsem mistrovství světa zažil a není to sranda, když člověk přijede z NHL po dlouhé sezoně. Tým má jen pár dní, aby se to dalo všechno dohromady. A že se neudělala medaile? Třeba se udělá příště.“

Máte pocit, že je český hokej v útlumu?

„Nemá cenu říkat, jestli je kritické období, nebo není. Samozřejmě, že v českém hokeji ne všechno funguje, ale hlasy některých lidí, že je všechno špatně, jsou úplně z cesty. Klukům zápas s Rusy asi nevyšel, jak si představovali, ale hodnotit český hokej podle jednoho čtvrtfinále není podle mě správné.“

Český tým nezískal na velké akci medaili už pět let. Ozývá se hodně kritických hlasů, co si myslíte vy?

„Je hodně lidí, co pro český hokej vůbec nic neudělali a mají nejvíc keců, když se neudělá úspěch. Stejně jako přijde opěvování, když se medaile podaří, tak i s kritikou se po nezdaru musí počítat. Myslím si, že by se měli vyjadřovat lidé, kteří něco podobného zažili, a kteří jsou kompetentní zkušenostmi se o tom bavit. Rozhodně ne lidi, kteří sedí celý život za funkcionářským stolem a ví o tom úplný kulový. Když to kriticky starší hráči cítí, tak asi budou mít pravdu. Oni zažili třeba zlatý hattrick, já tohle neznám.“

Vy osobně nemáte pocit, že se český hokej ubírá špatným směrem?

„Já to tak kriticky nevidím a hodnotit to podle pár zápasů na mistrovství mi přijde jako úplná blbost. Kdyby se povedl jeden zápas, tak budou všichni říkat, že je všechno super a budeme se plácat po zádech po jednom utkání na mistrovství světa. Přijde mi hodně z cesty, že kritici o tom nemluví celý rok a potom po jednom zápase zase vylezou. Taky by si tam mohli jít sednout, mohli by shánět peníze a dělat to podle sebe. Víc na to nedokážu říct.“

Jak takové prostředí působí na hráče?

„Hráči jsou na kritiku zvyklí. Prostě se neudělala medaile na mistrovství světa, levnější chleba kvůli tomu nebude. Kdyby se udělala zlatá, tak si všichni budou říkat, že je český hokej lepší než kanadský a to jenom kvůli tomu, že bychom skončili před nimi.“

Mluví se o hodně o tom, že se snažíme kopírovat ostatní hokejové velmoci a vytratily se české aspekty hry. Souhlasíte?

„Pro mě hodně těžká otázka, ještě když jsem gólman a soustředím se na sebe, abych něco chytil. Vezměte si třeba Rusko. Dají dohromady mladé kluky, poskládají to, jak mají, a turnaj se jim podaří. Složí tým z hvězd z NHL a neklape jim to. A určitě v Rusku nikdo pak neříká, že je jejich hokej v krizi. Nejsem úplně kompetentní člověk, abych hovořil o tom, co se dělá dobře nebo špatně třeba s mládeží.“

Konec kariéry? Priorita je NHL. O jiných variantách neuvažuji

Pojďme k vám osobně. Jak se cítíte zdravotně?

„Dobře. Měl jsem dostatek času zranění doléčit.“

Už máte jasno o své budoucnosti v další sezoně?

„Čekám do prvního července. Uvidíme, co bude. Do té doby smlouvu ani jinde podepsat nemohu. Zařídím se podle možností.“

Může vám ke smlouvě pomoct rozšiřovací draft, při kterém si bude nový tým z Las Vegas vybírat hráče z ostatních týmů v NHL?

„Z tohohle hlediska to může být trochu výhoda. Na druhou stranu já jsem toho moc neodchytal, tak pochybuji, že si vezmou někoho, kdo během poslední sezony neměl moc zápasů v NHL. Nepředpokládám, že by sáhli po mně.“

Spíš jsem měl na mysli, jestli nebude větší šance v jiných týmech, ve kterých se uvolní místo?

„To je samozřejmě lepší. Nějaká místa se uvolní. Nedokážu si představit, jak to ovlivní mojí pozici. Uvidíme, co se naskytne. Teď neposoudím, kolik týmů by mě mohlo chtít.“

Dřív jste uvedl, že Evropa pro vás není řešení. Změnilo se na tom teď něco?

„Priorita je NHL. Kariéru bych chtěl ukončit v NHL a to zatím platí. Jestli změním v létě názor, to nevím. O jiných variantách teď neuvažuji.“

Vždyť vám bude teprve 30 let, není to brzo na případný konec?

„Není to sice věk, ve kterém se obvykle končí s vrcholovým sportem, ale i tahle varianta může nastat. I tento možný scénář by pro mě určitě nebyl konec světa.“

V průběhu sezony jste musel na farmu. Jak jste to prožíval?

„Byla to velká změna. Ten servis se tam nedá srovnat. Není tam takový mediální zájem. Na druhou stranu tlak se tam nedá srovnat s NHL. Hokej mě tam zas začal bavit. Nechtěl jsem se do té situace dostat, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Neměl jsem na výběr. Musel jsem bojovat a vyrovnat se s tím.“

Máte ještě motivaci pokračovat?

„Pokud bych ji neměl, tak bych skončil teď hned. Mám chuť dál hrát NHL, když to nepůjde, tak pochybuji, že bych chtěl hrát hokej někde v nižších ligách v Evropě. Znám se, jak jsem bral přechod na farmu a tohle by pro mě nebyla dobrá varianta. Snad taková varianta nenastane.“

Nemůže hrát roli ve vašem rozhodování o návratu olympiáda, která nejspíš bude v příštím roce bez hráčů NHL?

„Rozhodně nepůjdu hrát do Evropy, protože hráči z NHL nepojedou na olympijské hry. To by pro mě byla hloupost. Navíc i v Evropě máme dost kvalitních gólmanů. Až se budu rozhodovat, kde hrát nebo skončit, tak olympiáda pro mě nebude mít zásadní vliv. Byl jsem na ní dvakrát, je to krásná akce, ale bez hráčů NHL to stejně bude jiné. Kvalita nebude taková.“