Expert Sýkora: Jágrův postoj „pojedu, když budu chtít,“ je špatný

Video k článku 720p 360p <p class="p1">Tak tohle bude zážitek na celý život! Hokejový trénink dětí ve Slaném navštívil Jaromár Jágr.<span class="Apple-converted-space"> </span>Druhý nejproduktivnější hráč NHL potěšil děti<span class="Apple-converted-space"> </span>přítomností na ledě a kromě tréninku se všem ochotně podepsal a vyfotografoval se s nimi. Podívejte se ve VIDEU.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> REKLAMA Úsměvy na všechny strany! Jágr trénoval s dětmi ve Slaném VŠECHNA VIDEA ZDE

Pojede podle vašeho názoru Jaromír Jágr v únoru na olympijské hry?

„Především bude záležet na jeho formě. Jak bude hrát, v jakém mužstvu. Pokud by se připravoval někde sám na zimáku, je to nesmysl. Musí hrát nějakou kvalitní soutěž. Rozhodující bude domluva mezi ním a Josefem Jandačem.“

Byl by pro tým přínosem, nebo ne?

„Je to hodně složité. Je to hráč s mnoha nej, musíme si ale přiznat, že ne všichni hráči by byli z jeho účasti na Hrách nadšení. Nebyli. Bude je štvát, že přijdou o ice time, který bude mít on. Přijdou o místo na přesilovce a tak dále. Jsou to věci, o kterých se moc nemluví, ale taková negativní atmosféra tam klidně může být. Je to hodně rozporuplné. Jandačovi jeho pozici nezávidím. Tým ale vidím spíše bez něj.“

Mohou hráči opravdu uvažovat stylem: Hlavně nic nepokazit, vždyť je se mnou na ledě legenda Jágr?

„Rozhodně ano. On na sebe váže pozornost soupeřů, ale hlavně svých spoluhráčů. Teď navíc na olympiádě nebudou hráči z NHL, kteří to třeba tolik neprožívají. Kluci z Evropy se na něj budou upínat, hrát to přes něj, celkově řešit jeho přítomnost. To jim samozřejmě nemůže mít nikdo za zlé, ale prostě to tak je.“

A co herně? Má Jágr vůbec výkonnostně na to, aby českému výběru opravdu pomohl?

„To je otázka. Každý rok už je v jeho věku hrozně znát. Bude se navíc hrát na velkém hřišti. I když bude olympijský turnaj bez hráčů NHL, kvalitu mít bude. Jágr sám říká, že pojede, když bude vědět, že je přínosem. To ať se na mě nezlobí, ale to je špatný postoj. Hlavní roli tam musí mít trenér. Při vší úctě k Jaromírovi je to pořád jenom jeden z hráčů. Nemůže vystupovat jako: 'Když budu chtít, tak pojedu.' To je špatně.“

Ani v případě takové legendy to není přípustné?

„Podle mého ne. Od toho tam je Josef Jandač a jeho kolegové, aby rozhodli, zda bude pro tým přínosem, nebo ne. Když jsem ale viděl ten Jágrův rozhovor v televizi, bylo mi ho až líto. Legenda s takovou kariérou a teď jen trénuje, čeká a neví, co bude. Ozve se někdo, nebo ne? Taky to má těžké.“

Co vůbec říkáte na Jágrovo vyjádření, nepřekvapilo vás? V posledních letech přece sveřepě tvrdil, že reprezentační kariéra je definitivně uzavřená.

„Ano, hodně mě to zaskočilo. Opravdu jsem si myslel, že je to konečné. Nehrál na Světovém poháru, což mě jen utvrdilo v tom, že to opravdu myslí vážně. Nenapadlo mě, že se vrátí.“

Taky to ale celé může být planý poplach a on přeci jen ještě v NHL nakonec podepíše.

„Je to možné. Tak mě ale napadlo… on tam může překonat nějaký významný rekord, že?“

Ano, pokud odehraje 57 zápasů, překoná historický rekord NHL v počtu startů, který zatím drží Gordie Howe.

„Může to být ulítlá myšlenka, ale co když prostě Kanaďané nechtějí, aby se rekordmanem stal nějaký Evropan, který by navíc překonal jejich legendu. Možná ze mě mluví socialismus, ve kterém jsem prožil kus života, ale já jsem byl opravdu přesvědčený, že už bude mít touhle dobou dávno smlouvu v NHL podepsanou. Za chvíli začínají kempy a on furt nic nemá. To mě trochu straší.“