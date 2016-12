Co je to za písmena? zajímal se Stastny o retro dresy Vítkovic

Přesně v den osmdesátého výročí založení celostátní hokejové ligy oblečou hokejisté Vítkovic unikátní retro dresy. Na zápas proti Plzni (3. ledna 2017) nastoupí v modelech vycházejících z podoby klubových svetrů z roku 1937. Dresy jsou celé červené a na hrudi mají bílý nápis SSKV. „Co je to za písmena?“ zajímal se útočník Jan Stastny nad zkratkou pro Sportovně společenský klub Vítkovice.

„Bude to stylové, protože tehdejší SSK Vítkovice byl zakládajícím celkem nové celostátní hokejové soutěže a historicky vůbec první zápas se sehrál právě v Ostravě,“ říká Zdeněk Janiurek, vítkovický manažer pro komunikaci. „Hrálo se třetího ledna 1937 proti Spartě a Vítkovice tehdy s jednoznačným favoritem remizovaly 1:1. Proti Plzni se tak bude hrát přesně v den osmdesátého výročí.“

Vítkovičtí hokejisté už si speciální dresy prohlédli a vyzkoušeli. Z jejich podoby jsou nadšení. Pouze Yan Stastny, americký útočník se slovenskými kořeny, měl v první chvíli problém s rozluštěním nápisu na hrudi. „Co je to za písmeno? Velké psací es? Aha, to už jsem asi zapomněl, že se takhle píše,“ usmíval se Stastny.

Retro dresy obléknou hokejisté Vítkovic podruhé v historii. Poprvé to bylo v roce 2011 u příležitosti 30. výročí mistrovského titulu z roku 1981. Tentokrát vychází podoba dresů z původních svetrů z roku 1937. Hráči budou mít do utkání připraveny dvě sady. V obou nastoupí, přičemž jedna kompletní sada dresů pak půjde do veřejné aukce.

Odehrají v nich pouze zápas proti Plzni - 3. ledna 2017. Pro tento zápas klub vydá i zápasový Bulletin Rytíř Vítek v retro stylu a hostesky budou před utkáním rozdávat u vchodu limitovanou edici čepic s logem Tipsportu a historickým logem SSK Vítkovice z roku 1937.

