ONLINE: Chomutov sejmul Spartu, Liberec vede nad Třincem 2:0

Góly

Domácí: 19:38. Ordoš, 37:36. L. Krenželok, 48:24. J. Stránský

Hosté:

Sestavy

Domácí: Will (Lašák) – R. Šimek, Ševc (C), Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner, Havlín – Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Svačina, Bulíř, Radivojevič (C) – J. Stránský, Bližňák, Bartovič – Martin Procházka, Vantuch, J. Vlach – J. Mikyska.

Hosté: Hamerlík (Šimboch) – Hrabal, Linhart, Krajíček, Kania, Nosek, Jank, L. Doudera – Petružálek (C), Marosz, Hrňa – Irgl (C), Kane, Adamský (C) – Dravecký, Kreps, Rákos – J. Sýkora, Cienciala, Chmielewski – M. Kovařčík.