Řepík po premiéře za Spartu: Ještě pár zápasů a bude to dobré

Původně měl Michal Řepík hrát až v pátek proti Zlínu, svůj premiérový start za Spartu si nakonec připsal o pět dnů dřív. Nevedl si zle, byť na něm více než tříměsíční pauza bez hokeje, zaviněná urvaným ramenem a žloutenkou, byla znát. Třeba v první třetině spálil jasnou gólovku. „Ještě musím zkoordinovat ruce s hlavou, to mi žádný trénink nenahradí. Ještě pár zápasů a bude to dobré,“ říkal po utkání.

Jak jste si po vážném zranění užil návrat na led?

„Strašně jsem se těšil, jsou to vlastně čtyři měsíce. Fyzicky jsem na tom byl docela dobře, akorát mě trochu neposlouchaly ruce. To je normální. Spíš je škoda, že jsme dneska nevyhráli.“

Takže jak se vám hrálo?

„Dobře. Snažil jsem se odmakat, co jsem mohl. Nebyl to výkon, jaký bych si představoval, ale snažil jsem se klukům pomoct. Tahal jsem hodně dozadu, a že jsem se pak dostal i na power play, to už bylo na trenérech.“

Jste rád, že máte ten smolný podzim, vážné zranění, žloutenku a konec v Rusku za sebou?

„Bylo to těžké. Když jsem šel do Ruska, těšil jsem se, ale hned druhý zápas přišlo zranění. Trvalo to čtyři měsíce, což je hodně dlouhá doba. Mám velkou chuť do hokeje, fyzicky jsem se cítil dobře, ještě pár zápasů a bude to fajn.“

Kdy jste se vůbec rozhodl, že nastoupíte proti Chomutovu? Podle původních plánů jste měl hrát až v pátek proti Zlínu.

„Včera na tréninku jsem se cítil dobře a říkal si, že ty čtyři dny už toho asi moc nezmění. Ještě nějací kluci navíc odešli s virózou, tak jsem se domluvil s trenéry, že bych to zkusil.“

O rameno jste se nebál?

„Párkrát jsem nešel do souboje úplně naplno tak, jak bych asi měl, ale to je po takovém zranění normální, že se hráč trochu bojí. Párkrát jsem pak na rameno spadnul a bylo to celkem dobré. Teď po zápase mě to pobolívá, ale bude to každým zápasem lepší.“

Říkal jste, že vás ruce neposlouchaly. Myslel jste tím vaši velkou šanci na konci první třetiny?

„Je to, jako když jde člověk do přípravy po dlouhé pauze, a tohle jsou pro mě hned ostré zápasy, žádná příprava. Je to pro mě těžké, potřebuju zkoordinovat hlavu s rukama a to žádný trénink nevynahradí. Budu na tom pracovat a doufat, že to nebude trvat dlouho.“

Půjde to rychle, do Nového roku hrajete obden. Jste za to rád?

„Jo, já bych měl mít sil dost, takže to vítám. Tréninky zápasy nenahradí, pro mě to bude dobré. Nebudu muset nad ničím přemýšlet a půjdu do toho.“

Jak byste nakonec zhodnotil zápas?

„Darovali jsme jim góly. Třetí třetina byla od nás docela dobrá, tlačili jsme je, možná jsme mohli mít víc střel. Hrají trochu jiný styl, hodně to hned otáčí dopředu a všichni útočníci letí nahoru. To nám trochu dělalo problémy, dělali jsme chyby.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:37. Ihnačák, 17:26. P. Vrána Hosté: 05:04. Huml, 27:30. Vondrka, 33:55. Skinner Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Piskáček, Švrček, Eminger, Nedomlel, Gernát, Barinka – Klimek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Cingel, Uher – Řepík, Pech, Kumstát (A) – Netík, Ihnačák, Černoch – J. Havel. Hosté: Král (J. Laco) – Dlapa, Flemming, Skinner, Valach, Mrázek, Rutta, L. Chalupa, R. Havel – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – Kämpf, V. Růžička, Sklenář – Koblasa, Raška, Poletín – Skokan, Šťovíček, Slavíček.

