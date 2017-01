Zahrát si tak před tátou, sní Havlát. Kvůli Kometě odložil myšlenky na důchod

Hned několikrát v posledních letech trénoval útočník Martin Havlát s Kometou Brno a fanoušci doufali v návrat slavného domácího hráče. Nestalo se to ani během výluky v NHL v roce 2012, ani vloni, kdy se 35letý hokejista připravoval s Kometou na případný návrat do zámoří, který se pak neuskutečnil. Až nyní je vize comebacku jasně daná: Havlát je v Brně a trénuje tam proto, aby modrobílý dres oblékl. Třeba i proto, aby ho doma ještě viděl hrát jeho otec.

Po příletu ze zámoří trénuje Martin Havlát s Kometou od neděle, na konci minulého roku se připravoval na Floridě. Společnost mu tam dělali například Radek Dvořák nebo Tomáš Fleischmann. S bývalým brankářem Tomášem Vokounem chodil hrát tenis.

„Na ledě jsem poslední tři týdny. Zavolal mi Libor Zábranský (majitel a trenér Komety) s tím, že mi předložil zajímavou nabídku. Přijal jsem ji a začal jsem se připravovat,“ vysvětloval bývalý juniorský i seniorský mistr světa, jehož kariéra se oficiálně uzavřela v listopadu 2015 dvěma zápasy za St. Louis Blues.

Jak se na ledě po prvních trénincích v Brně cítíte?

„Jako kdybych na něm tři měsíce nestál a před tím nehrál celý rok! (úsměv) Dneska (v pondělí) to bylo lepší jak včera, ale začátky jsou vždycky těžké. Minulé léto jsem absolvoval celou přípravu, od září jsem pak na ledě nebyl. Až pak v prosinci jsem začal chodit dvakrát denně. Přijít do rozjeté soutěže je náročné kdekoliv.“

Co vás na nabídce od Komety zaujalo?

„Kluci hrají dobře, a vzhledem k tomu, že jsem s nimi v létě trénoval, tak jsem věděl, jaká je tady parta. Kometa má výbornou sezonu, začala skvěle základní část a všichni víme, na co se tady myslí. Řekl jsem, že rád přijedu. Je to moje poslední šance, jak hrát v Brně, za Kometu jsem nikdy nehrál, jen za Ytong. Tak by bylo hezké tady skončit.“

Neskončil jste už?

„Byl jsem rozhodnutý. Ale ještě to chci naposled zkusit. Uvidíme, jestli budu schopen začít, jak bude moje tělo reagovat. Prvníma dva dny na tréninku byly pozitivní. Potřebuji začít trénovat normálně a uvidím, jestli to zvládnu nebo ne.“

Kdy předpokládáte, že byste mohl hrát?

„Nepředpokládám nic. Půjdu týden po týdnu a uvidíme. Otázka dvou tří příštích zápasů to není.“

Kde se vaše odhodlání skončit s hokejem zlomilo?

„Když mi Libor Zábranský ten více než měsíc zpátky zavolal. Zastihl mě ve Státech, žijeme tam s rodinou. Tak jsem začal trénovat.“

Sledoval jste výsledky Komety?

„Samozřejmě. Od doby, co jsem s Liborem mluvil, tak podrobněji než před tím. V úterý jdu na zápas doma se Spartou.“

Ke komu v kádru Komety máte blízko?

„Martin Erat je můj ročník, s ním jsme se potkávali už v době, kdy jsme byli mladší. S Ondrou Němcem jsem hrál na mistrovství světa v Bratislavě. To je možná tak všechno. Znám samozřejmě Leoše Čermáka, i když s ním ani proti němu jsem nehrál. Ale vím o něm. Leoš už taky něco pamatuje, že?“ (směje se)

Měl jste i jiné nabídky než od Komety?

„Určitě ne. Končil jsem kvůli svému tělu. Teď chci otestovat, jestli to bude o něco lepší nebo ne.“

Chyběl vám hokej?

„Vždycky mi chyběl. Kdyby to moje tělo dovolilo, hrál bych dál. Bohužel situace je taková, jaká je. Mám za sebou šestnáct let v NHL, nemůžu si stěžovat. Zranění k tomu ale patřila. Byla větší, menší, někdy velká… to k hokeji patří. Ještě mám v Brně tátu a rodinu. Bylo by krásné si před tátou ještě naposled zahrát.“

Stál o to?

„Bylo to jeho přání. Nevyhověl jsem tedy jen Liborovi Zábranskému, ale i taťkovi. Když to nezkusím teď, tak už nikdy.“

Jaké problémy vás trápily?

„To raději nebudu říkat. Rameno to není.“

To vaše, důkladně operované, vám drží?

„Jo.“

Co říkáte na tým, jaký Kometa má?

„Pohybuje se mezi prvními třemi čtyřmi, je kvalitní. Je tady spousta kvalitních nových kluků, kteří přišli, a potvrzují svoji kvalitu. Je to jeden z nejlepších týmů tady v extralize.“

Užíváte si šanci zase patřit do kabiny?

„Je super mít program, že si ho nemusím vymýšlet sám. Chybělo mi být v partě kluků, kde je sranda. V Česku jsem hrál naposled v roce 2005, bohužel tehdy v Brně extraliga nebyla, tak jsem hrál jinde. K Brnu mám ale speciální vztah, žil jsem tady od dvou let. Doufám, že za ně nastoupím.“

Budete mít i svůj individuální tréninkový program?

„Je jasné, že budu muset dělat něco navíc. Jinak by to nešlo. Kluci jsou v rozběhnuté sezoně, jedou ve svém v zápasovém režimu, já se teprve připravuji na sezonu. Nesmím do toho ale vletět hned z nuly, musím to tempo vystupňovat. Než se do toho dostanu, nějaký čas to vezme.“

Rozhovor Martina Havláta a focení proběhlo právě teď. Foto: Jiří Grulich. #TELH pic.twitter.com/3gig7FHCvY — HC Kometa Brno (@HCKometa) January 2, 2017