Dudycha zaběhl další národní rekord: Nechal jsem tam opravdu všechno. V září jede na MS

V devatenácti letech patří k největším atletickým nadějím v Česku. V minulosti vyhrál dorostenecké i juniorské mistrovství Evropy a před rokem pokořil 26 let trvající národní rekord na půlce. Ten ovšem stačil už dvakrát vylepšit. Před dvěma týdny zaběhl Jakub Dudycha osmistovku v Hengelu za 1:44,78 a na Zlaté tretře ji dokonce posunul o tři desetiny. Definitivně tak stvrdil svou místenku na zářijové mistrovství světa, nyní se chystá na ME družstev v Madridu.

Den před závodem se Jakub Dudycha zúčastnil tiskové konference, při níž odpovídal na dotazy novinářů i manažera Zlaté tretry Alfonze Jucka. Několikrát prohlásil, že by své maximum rád předčil. Povedlo se to hned při první příležitosti. Na trati 800 metrů znovu vylepšil národní i osobní rekord, svůj čas stlačil na 1:44,48.

„Je to prostě skvělé, nemám slov. Popravdě jsem si vůbec nepřipouštěl, že bych tady zaběhl něco jiného než nároďák. Je to největší závod v sezoně,“ radoval se v mix zóně.

V nabitém běhu, který s časem 1:43,80 ovládl Australan Peter Bol, bral český atlet páté místo. Daleko důležitější však pro něj byl perfektní čas. Napomohla mu k životnímu výkonu zbrusu nová dráha? Náklady na opravu atletického oválu a technických sektorů přesáhly 11 milionů korun. „Těžko se to odhaduje, protože nevím, co bych tady běžel na staré dráze. Možná to pomohlo, ale není to o dráze. Je to hlavně o tom, co máte v nohách,“ usmál se Dudycha.

Právě v nohách má skutečný dynamit. Poprvé to s plnou parádou rozbalil 20. června 2024, kdy překonal v Bydhošti o dvě setiny letitý český rekord Lukáše Vydry. Před pár dny pak zazářil v Hengelu, při mítinku Kontinentální tour posunul národní maximum o čtyři setiny. Totální explozi si nechal na Ostravu, kde ukrojil další tři desetiny.

„V Nizozemsku jsem rekord posunul jenom o trošku, abych ho ještě víc mohl posunout tady v Ostravě. Byl to plán, který se povedl. Teď jsem to ale posunul až moc, trošku jsem to přehnal,“ culil se Dudycha.

Rezerva už moc nezbývá

Rodák z Ústí nad Orlicí si díky fičáku v Ostravě vybojoval místenku do Tokia, splnil časový limit na zářijové mistrovství světa. „Je to samozřejmě super, ale myslím si, že v rankingu jsem byl celkem vysoko, takže by mi to asi neuniklo ani tak. Jistota je samozřejmě skvělá, nicméně hlavní je pro mě posunutí osobáku,“ pokývl.

Chystá se v dohledné době ostravský běh překonat? „Myslím si, že tohle byl skoro ideální závod, takže nějaká rezerva už tam moc nezbývá. Věřím však, že ještě někde se to posunout může,“ zamyslel se Dudycha.

Svěřenec kouče Lukáše Dejdara je známý tím, že na trati jde pokaždé na dřeň. Třeba na olympiádě v Paříži ho odváželi na vozíčku poté, co se mu udělalo nevolno. Od té doby nosí kyblíček, který potřeboval i v Ostravě. „Jako menší jsem zvracel hodně, letos to bylo poprvé. Tím jde ale vidět, že jsem tam nechal opravdu všechno,“ hlásil. „Asi se s tím dá nějak pracovat, ale ještě jsem to nedělal. Důležitější je zaběhnout rekord.“

Ani po Zlaté tretře si velký fanoušek šipkařů Michaela van Gerwena a Karla Sedláčka neodpočine. Vyráží do španělského Madridu, kde se o víkendu koná mistrovství Evropy družstev. „Moc nevím, co od toho čekat. Pokud budu mluvit čistě o mém závodu, budou tam dva běhy. Jeden pomalejší a jeden rychlejší, ale nevím, v jakém budu. Je to pro mě velká neznámá,“ dodal Dudycha.

Nominace českého týmu pro mistrovství Evropy družstev v Madridu (26.-29. června)

Muži

Ondřej Macík (100 m, štafeta 4x100 m), Tomáš Němejc (200 m, štafeta 4x100 m), Matěj Krsek (400 m, štafeta 4x400 m mix), Jakub Dudycha (800 m), Filip Sasínek (1500 m), Damián Vích (5000 m), Štepán Štefko (110 m př.), Vít Müller (400 m př., štafeta 4x400 m mix), Tomáš Habarta (3000 m př.), Jan Štefela (výška), Matěj Ščerba (tyč), Petr Meindlschmid (dálka), Pavel Halátek (trojskok), Tomáš Staněk (koule), Marek Bárta (disk), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Martin Konečný (oštěp), Jan Jirka, Eduard Kubelík, Zdeněk Stromšík (všichni štafeta 4x100 m), Milan Ščibráni (štafeta 4x400 m mix), Ondřej Kopecký (univerzál - náhradník)

Ženy

Johanka Šafářová (200 m, štafeta 4x100 m), Lada Vondrová (400 m, štafeta 4x400 mix), Pavla Štoudková (800 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Moira Stewartová (5000 m), Ester Bendová (100 m př., štafeta 4x400 mix), Zuzana Cymbálová (400 m př., 4x400 m mix), Karolína Jarošová (3000 m př.), Michaela Hrubá (výška), Amálie Švábíková (tyč), Daniela Volná (dálka), Linda Suchá (trojskok), Martina Mazurová (koule), Barbora Tichá (disk), Tereza Holcová (kladivo), Andrea Železná (oštěp), Silvie Daněčková, Pavla Kvasničková, Terezie Táborská, Adéla Sochorová (všechny štafeta 4x100 m), Barbora Malíková (štafeta 4x400 m mix), Anna Málková (univerzál – náhradnice)