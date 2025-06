Na dráze si Chris Robinson při závodě na 400 metrů překážek několikrát rovnal své šortky, stejně však nezabránil odhalení svých intimních míst v přímém přenosu. V cíli se tomu od srdce zasmál. Když však několik desítek minut poté přecházel ulici mezi atletickým stadionem a hotelem Clarion, uklouzl a utrpěl zranění hlavy.

„Po závodě pospíchal a uklouzl na tramvajovém pásu. Utrpěl otřes mozku a odvezli ho do nemocnice. Ale už je v pořádku. Je zpátky v hotelu a chystá se na odlet domů,“ vysvětlil manažer mítinku Alfonz Juck.

Robinson se vrátil s obvazem na pravé straně čela, ale v dobré náladě. V hotelové lobby pak dodatečně převzal mezi atlety velmi populární křišťálovou Zlatou tretru.

V tu chvíli už sociální sítě explodovaly záběry z jeho nezvyklého ostravského závodu. Mítink tak získal nečekanou reklamu.

Neřešíme to. Tohle život přináší

„My tohle neřešíme. Je to věc, kterou přináší život, nemohli jsme to nijak ovlivnit,“ komentoval to Juck.

„Kamarádi mě bombardují, mají spoustu srandiček, narážek,“ smál se národní rekordman Jiří Mužík. „Měl na sobě trenky, nejspíš pod tím neměl slipy. Moc to nechápu. Není to žádný nazdárek, ale výborný běžec, který má něco za sebou. Jestli nafasoval trenky pět minut před během… Možná to byla show pro divačky. Psali mi, že to ve světě zastínilo Duplantise.“

Robinson i se svým extempore svůj závod na Zlaté tretře vyhrál, navíc v kvalitním čase 48,05 sekundy. A jeho skutečné možnosti byly zřejmě mnohem dál.

„Říkal mi, že to měl rozeběhnuté pod čtyřicet sedm,“ líčil Juck.

To je v disciplíně 400 metrů překážek hranice úzké historické elity. Tak rychle v dějinách běželo jen pět závodníků.