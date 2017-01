Havlát za Kometu hrát nebude, sen o návratu k hokeji zhatilo zranění

Návrat hokejisty Martina Havláta do Komety Brno se nekoná. Bývalý mistr světa, který od začátku roku v Brně trénoval a měl nastoupit tento pátek v Mladé Boleslavi, ukončil svoje působení u týmu kvůli zranění. Pro 35letého hráče je to pravděpodobně zároveň potvrzení konce kariéry, kterou se v Kometě pokoušel restartovat. „Martin se na tréninku zranil, takže mě oznámil, že pokračovat v tréninku dál nemůže. Tím pádem je logické, že tohle skončilo. Bohužel,“ potvrdil ve středu majitel brněnského mužstva Libor Zábranský.

Pro pětatřicetiletého útočníka jde pravděpodobně o konce kariéry, ke které se chtěl vrátit kvůli snu nastoupit za Kometu v Brně, kde vyrostl, a zkusit s ní vybojovat titul. Před tím už více než rok nehrál, naposled se představil na sklonku roku 2015 ve dvou utkáních v St. Louis Blues.

„Je to moje poslední šance, jak hrát v Brně, za Kometu jsem nikdy nehrál, jen za Ytong. Tak by bylo hezké tady skončit,“ plánoval si na začátku ledna.

Shodou okolností měl poprvé hrát v pátek v Mladé Boleslavi, kde se narodil. Krátce poté se jeho rodina přestěhovala do Brna.

„Mám v Brně tátu a rodinu. Bylo by krásné si před tátou ještě naposled zahrát. Bylo to jeho přání. Nevyhověl jsem tedy jen Liborovi Zábranskému, ale i taťkovi. Když to nezkusím teď, tak už nikdy,“ uvědomoval si.

Jeho nachystaný dres s číslem devět, které nosil v NHL, zůstane v šatně Komety nevyužitý. Dva dny před tím, než měl comeback vyvrcholit extraligovým zápasem, je jasno.

„My jsme se s Martinem domluvili, že pakliže nemůže věci dělat naplno, a on si plně uvědomuje, jak náročná soutěž extraliga je, hlavně pak play off, tak Martin rozhodl sám, že trénovat nebude. A nepřipravený do play off nemůže jít nikdo. To je prakticky ukončení,“ dodal Zábranský.

Od Havlátova návratu si hodně sliboval. Nabídku na možnost návratu mu dal vloni v listopadu, 35letý veterán na základě toho začal v Americe trénovat na ledě. Hned po Silvestru dorazil do Brna a 2. ledna se připojil k mužstvu.

Martin Havlát od ledna trénuje s Kometou Brno. Pětatřicetiletý útočník a juniorský i seniorský mistr světa strávil většinu své kariéry v NHL, v roce 2015 kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům. Nyní se ale pokouší k hokeji vrátit.

„Vypadal výborně, měl v pátek a v neděli hrát. Taková byla dohoda. Ale bohužel je to tak, jak to je, Martina to hodně mrzí, nás samozřejmě taky, ale musíme to přijmout jako fakt. Nemůžeme čekat na jednoho hráče jako na spasitele. Máme výborný tým, kterému věříme,“ podotkl Zábranský.

Během středy nebo čtvrtka čeká zpět v šatně Jana Hrušku, který po krátké zahraniční epizodě skončil ve finském Kärpätu Oulu, a na zkoušku je v Kometě kanadský útočník Alexandre Mallet. Sezonu začal v Pardubicích, ty ho ale uvolnily.

„Mám představu, jak ho využijeme. Záleží teď na dohodě,“ uvedl šéf Kome