Telefon na uchu až do půlnoci! Tak Straka a Salfický lovili posily

Většinou to v Česku bývá nuda. Poslední dny do přestupové uzávěrky? Kluby oznámí pár jmen z první ligy, která mohou využít, a šmytec. Tenhle rok je jiný. Výjimečný. Divočejší. Posily last minute tahala Sparta, na záchranu zbrojí Pardubice, snažil se Třinec, loupit chtěla Kometa. Trh sondovaly další týmy. „Málo klubů je asi spokojených se svojí pozici, chtějí na tom být lépe,“ komentuje cvrkot pardubický generální manažer Dušan Salfický.

Ano, on taky chce být lepší. Jeho Dynamo je předposlední.

Největší zářez během posledního dne udělala Sparta, když z Jekatěrinburgu přivedla do konce sezony Jana Buchteleho. „První impulz přišel, když měl Honza zdravotní problémy, od té doby jsme si hlídali umístění Jekatěrinburgu. Velmi intenzivně jsme jednali od začátku ledna, bylo to pořád nahoru a dolů. Nakonec jsme ho získali,“ s úlevou řekl Sportu sparťanský sportovní manažer a trenér Jiří Kalous.

Jeho 31. leden byl pernější než u konkurence. Musel na extraligový zápas do Hradce. „Nic mi to ale nekomplikuje. Kdyby něco, na Spartě jsou další lidé, kteří případné přestupy dotáhnou za mě,“ dodal.

Nejdůležitější dny v sezoně pro manažery

Když jste během včerejška na jakéhokoliv klubového bosse vytočili číslo, slyšeli jste vlastně to samé: Zkrátit. Zrychlit. Jsem pod tlakem.

Všude to bylo stejné. Spánek za poslední dva dny? Nic moc. Strava? Často fastfoody a nejlépe v kanceláři.

„Z manažerského hlediska je to určitě jeden z těch nejdůležitějších dnů v sezoně,“ hlásil i plzeňský majitel Martin Straka. Dopoledne vedl trénink. A pak? Jasně, utíkal pro mobil. Jeho tým byl až do včerejška naoko spící ryba.

Ale Straka se sportovním manažerem Tomášem Vlasákem byli v akci. „Na telefonu budu určitě až do půlnoci, v minulých letech jsme něco udělali až hodně pozdě večer. Vybavuju si, že jsme v ten den ještě hráli zápas. Takže to bylo narychlo, museli jsme bleskově papírově všechno vyřešit. Sice se nedá předpokládat, že se vždycky stane něco velkého, ale pochopitelně možnosti hledáme,“ dodal.

Jeho Plzeň byla údajně jedním ze zájemců o služby Romana Červenky, nakonec po 22. hodině zapsala mladého útočníka Martina Procházku ze Sparty.

Evropa má na přestupy ještě čas, v cizině se soupisky uzavírají 15. února. V Česku závora zaklapla úderem včerejší půlnoci. „Možná by stálo za zvážení, jestli by se neměl datum taky posunout. Ale nedá se nic dělat, je to živé, každý se teď snaží sezonu vylepšit,“ říká Salfický.

Fanoušci by si často přáli, aby kluby lákaly zpět české hráče z horších týmů KHL. Nejsou v play off a za dva týdny jim skončí sezona, tak jaké okolky. „Když jsem slyšel cifry, za které by hráči byli volní, je to utopie,“ na rovinu vydechl Salfický. Tady se točí miliony, hodně milionů. Sparta je za Buchteleho dala. „Brali jsme v úvahu všechno. Umístění, rozpoložení Jekatěrinburgu i finance,“ nechtěl být víc konkrétní Kalous.

O co k nám jdete hrát? Salfický to měl složité

V KHL zalovila i Kometa. Chorvatský účastník nadnárodní ligy Medveščak Záhřeb rozprodává kádr, a do Brna proto zamíří 25letý obránce s reprezentačními zkušenostmi Jakub Krejčík, který v minulosti oblékal mj. dresy Slavie a Lva Praha. Spartě, Třinci nebo Kometě se dařilo v posledních dnech lákat hráče na bitvy o titul.

Salfický to měl složitější. O co k nám jdete hrát? Abychom nespadli. Možná, že skončíme v baráži, může se to stát. Žádné medaile nečekejte. „Každý upřednostní play off a zápasy nahoře bez nervů. Je to složité. Ale budeme jednat. Vidím to, že až do půlnoci.“

Enormní zájem měl o brankáře Ondřeje Kacetla z Hradce, toho se mu však získat nepodařilo.

Naopak pardubičtí fanoušci se po šesti letech mohou těšit na slovenského útočníka Ratislava Špirka. Cena nebyla nízká: z Třince přišel výměnou za kanadského centra Tylera Redenbacha, nejproduktivnějšího hráče Dynama (11+22).

Takový byl včerejší den. Dres v extralize změnilo devět hráčů. Zhruba čtrnáct generálních manažerů propotilo svoje košile, jestli mají kývnout na návrh druhé strany, nebo zavrtět hlavou.

Od 1. února už rozhoduje jen síla na ledě. O titulu i o baráži.

VČEREJŠÍ PŘESTUPY Jan Buchtele Jekatěrinburg -> Sparta Jakub Krejčík Záhřeb -> Kometa Petr Chaloupka Poprad -> Pardubice František Hrdinka Linköping (jun.) -> Mladá Boleslav Jiří Smejkal Záhřeb -> Sparta Rastislav Špirko Třinec -> Pardubice Tyler Redenbach Pardubice -> Třinec Martin Procházka Sparta -> Plzeň Kevin Sundher Reading Royals (ECHL) -> Olomouc