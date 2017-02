Červenku chtělo víc klubů z extraligy. Fribourg řekl NE kvůli záchraně

Největší bomba přestupové uzávěrky nakonec nevybuchla. Kde sehnat rozdílového hráče pro play off? Ve Švýcarsku jeden hraje a jde o zboží té nejvyšší kvality. Kdyby do konce ledna někdo ulovil Romana Červenku, hned by se zařadil k největším adeptům na titul.

„Kluby z extraligy se na Romana vyptávaly,“ prozradil hráčův agent Aleš Volek. Konkrétní nebyl. Ale podle informací Sportu o něj stála snad půlka extraligy.

Jeho příchod by se náramně hodil Kometě, fanoušci Liberce spekulovali, že půjde tam, zajímala se údajně Plzeň, logiku by dával i zájem Hradce, který s reprezentantem navázal kontakt před Spengler Cupem s nabídkou, jestli by nechtěl na turnaji hrát za Mountfield.

Zájemci s naditou peněženkou by byli. Jenže Fribourg řekl rázně ne. „Je to jejich nejlepší hráč. Asi by nebyl úplně dobrý signál pro mužstvo, kdyby se ho v téhle fázi sezony zbavili,“ řekl Volek.

Fribourg totiž není ve dvakrát komfortní situaci. Jde mu o krk a hraje o záchranu. „Není to reálné, že by tým Romana uvolnil,“ tvrdil Volek během včerejšího odpoledne. „Potřebuje ho kvůli tomu, aby zachránil soutěž. V průběhu posledního měsíce měl Roman několik nabídek, ale tým ho pustit nechce,“ ukončil agent spekulace na téma Červenka.

Velké vášně pak během přestupového dne vzbudila zpráva na serveru livesport.cz, že Jiří Polanský končí svoje hostování ve druholigovém švýcarském Oltenu a vrací se do Třince. Ani omylem.

Polanský zůstává, kde je. Jeho tým nově převzal slavný švédský trenér Bengt-Ake Gustafsson a touží po postupu do švýcarské ligy. V baráži může narazit na Fribourg. Ano na Červenku s Michalem Birnerem.