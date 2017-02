Rozruch ve Zlíně. Málo brání, kritizuje kouč Hamrlík hvězdu Bukartse

Docela poprask. Zlínský trenér Martin Hamrlík sáhl na Robertse Bukartse, nejproduktivnějšího hráče týmu a oblíbence fanoušků. Nebrání, myslí jen ofenzivně a občas zazáří. Takhle po nedělní bitvě s Pardubicemi shrnul výkony lotyšské hvězdy. Nepřehnal to? „Nemyslel to zle, je upřímný. Ale není to úplně šťastné, může se mu to u hráčů vrátit,“ mínil jednatel klubu Karel Adamík.

Vystihl to přesně. „Zimák si z Bukartse sedl na prdel,“ prohlásil kouč Martin Hamrlík, když jeho svěřenec rozsekl v nájezdech drama s Pardubicemi a jako superhrdina se vydal na individuální děkovačku ke kotli fanoušků.

Nic však není černobílé. Šestadvacetiletý Roberts Bukarts nepodává konstantně špičkové výkony jako v minulé sezoně. Proto trenérova ostrá slova. Jaký budou mít dopad, to se ukáže po repre pauze, kterou tráví zručný Lotyš ve své zemi.

Když ho vidíte, jak se sebevědomě mazlí s pukem, řeknete si: extra klasa. Na útočné polovině je Bukarts špička, málokdo se mu v soutěži vyrovná. Jenže když má pomoct týmu gólům zabraňovat, taktice se vzpouzí. Příliš často, aby to mohl emotivní Hamrlík přejít a kochat se útočníkovým kanadským bodováním.

„Trenéry beru jako odborníky. Larry (Hamrlík) má pravdu, že Buky hraje hodně dopředu a měl by se snažit trošičku víc bránit. To není výtka, ale fakt. Na druhou stranu má každý v týmu svou roli a trenéři by se měli snažit využít maximálně potenciál hráče a eliminovat jeho slabiny. Musí se s tím poprat,“ nabídl svůj pohled klubový šéf Adamík.

Neochota obětovat se v defenzivě nechává Bukartse v kariéře na půli cesty. Není komplexním oboustranným hráčem, jaké moderní hokej vyžaduje. „Dnes nemůžete čekat na červené čáře, jako kdysi Růžička nebo Hlinka, a pak jezdit sám na bránu,“ poznamenal Adamík.

Možná i proto Bukarts loni vypadl ze sestavy Dinama Riga a z KHL putoval na doporučení brankáře Jakuba Sedláčka do Zlína. Extraligu omámil svými kličkami a střeleckými schopnostmi. Měl evidentně motivaci dokázat, jaký je borec. Navíc zaujal ochotným vystupováním, dobrou angličtinou. Do kabiny hned zapadl, našel si v ní kamarády.

Co řekl kouč Zlína Martin Hamrlík o Bukartsovi „My nechceme, aby byl zápas, kdy Bukarts hraje a celý zimák si z toho sedne na prdel. A pak tři, čtyři nic. Potřebujeme, aby se dostal na nějaký level a to potvrzoval. On to zatím nemá. Ne že by spadl do třetí lajny, teď máme zase třetí lajnu silnější, přemýšlí strašně moc ofenzivně. Máme souboj metr u modré s pukem a hrozí, že nám půjdou hráči do brejku. A mrkni se na video. Buky je hráč, co stojí u gólmana. Přitom by měl spíš stát na úrovni puku. Dokud si nedá toto do hlavy, tak nemůže být komplexnější, což on by být mohl. Je super dopředu, ale tady toto mu moc nevoní. To není žádná kritika, nýbrž realita. Já věřím, že je schopný to hrát, ale je těžké mu přehodit myšlení, když je tak odmalička naučený. Navíc když mu ještě naskakují body.“

Pod Rostislavem Vlachem měl sladký život v první lajně, vydatnou porci minut. To se změnilo nástupem Roberta Svobody a Martina Hamrlíka. Roztrhli duo Holík-Bukarts, Lotyš se propadl do třetí pětky. Nevypadá už tak hladově a novou roli evidentně nenese snadno. Přesilovky, v nichž je dominantní, však hraje dál. Prostor, aby vynikl a dotáhl Zlín do play off, mu zůstal.

Podle koučů a vedení by ho měl využívat víc. „On umí bránit, lehnout do střely. Ale někdy se mu nechce a opravdu o něm tři čtyři zápasy na ledě nevíte. Je neviditelný. Když se mu naopak chce, nemá v lize konkurenci,“ tvrdil jednatel PSG s tím, že je odchovanec Rigy velmi inteligentním člověkem. „Do hlavy mu nevidím, ale možná měl loni větší motivaci,“ přemítal Adamík.

Ačkoliv s Hamrlíkovým náhledem souhlasí, měl si ho prý nechat pro šatnu. „Někdy by měl rychleji přemýšlet než mluvit,“ vzkázal otevřenému kouči. „Larry je velmi upřímný a není zákeřný. Je pravda, že jiný trenér by tohle neřekl. Pro novináře to je poklad,“ usmál se jednatel.

Co bude s Bukartsem po sezoně? Smlouvu má ještě na další, ovšem s výstupní klauzulí do zahraničí. Pokud někdo vysolí patřičnou sumu, může v létě odejít. Stejný případ jsou další esa týmu – brankář Libor Kašík a centr Petr Holík. „Bavíme se s jejich agenty, chceme mít informace co nejdřív. Potřebujeme skládat kádr na další ročník. Zatím je to tak 50:50. Pravděpodobnost, že by někdo z nich přestoupil v rámci extraligy, je malá. Za hráče pod smlouvou je to o jiných penězích. Navíc v případě tak vynikajících hokejistů,“ takřka vyloučil jejich angažmá u domácí konkurence.