Roman dal vlastní gól přes celé hřiště. To jsem ještě nezažil, smutnil

Dal dva góly, jenže ten první přes celé hřiště do vlastní brány. Vítkovický útočník Ondřej Roman v dohrávce 42. kola Tipsport extraligy se Zlínem (2:4) poslal při avizovaném vyloučení Zdeňka Okála puk do své opuštěné brány. „Tohle jsem nikdy nezažil,“ nevěřícně komentoval nešťastný Roman kuriózní moment na 0:1. „Dva roky zpátky se nám to sice taky stalo, ale tehdy to naštěstí rozhodčí neuznal, protože se to odrazilo nějak od holeně.“ Roman se pak sice trefil i do zlínské brány, ale na obrat už to Vítkovicím nestačilo.

Co jste při avizovaném vyloučení Zdeňka Okála zamýšlel?

„Viděl jsem, že máme výhodu, tak jsem to chtěl uklidnit. Bohužel tam došlo k diskomunikaci. Chtěl jsem to dát na beka a on se bohužel zrovna rozjel do brány. Nikdo tam nebyl... A skončilo to v bráně.“

Nakolik s vámi kuriózní gól na 0:1 zamával? Dostali jste se pak do skluzu 0:3 a také na třetí gól jste osamocenému Šťastnému před vaší bránou prakticky také přihráli.

„Bylo to takové, nevím... Jako by to bylo hodně proti nějaké vůli, abychom vyhráli. Rvali jsme se až do posledních minut, bohužel to nevyšlo. Musíme to hodit za hlavu a pokračovat ve výkonu, jaký jsme předváděli od druhé třetiny, nebo od druhé půlky druhé třetiny.“

Jde to házet za hlavu? I minule jste si doma s Litvínovem (1:2) dali gól vlastní a stejně tak jste místo vyrovnání v poslední minutě trefili tyčku.

„Nevím, snad jo. Doufám, že to hodíme za hlavu. Máme i nějaké zraněné (Tybor, Balán), tak doufám, že se dá za dva dny alespoň někdo z nich do kupy. Budeme se rvát až do té chvíle, až bude desítka jistá.“

Nakolik jste si prohrou se Zlínem zkomplikovali boj o desítku. Přiblížil se vám na 5 bodů.

„Hráli jsme dobře proti tomu zápasu v Plzni (2:6). Bohužel výsledek je stejný, musíme se připravit na Liberec a bodovat, abychom si zajistili postup do předkola.“