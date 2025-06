Vaněček čeká na termín se Stanley Cupem, bude pokračovat v NHL? Půjdu poprvé na trh...

Z hlubiny až na vrchol. Z tonoucího San Jose ho v březnu vyměnili na Floridu. Premiéru v brance Panthers vyšperkoval svou první nulou sezony. Na jejím konci Vítek Vaněček zvedl nad hlavu Stanley Cup. Po oslavách už je v Česku. „Bylo to dlouhé a náročné. Ale nádherné,“ líčil 29letý rodák z Havlíčkova Brodu při rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Stal se čtvrtým českým brankářem, který vyhrál Stanley Cup. Vítek Vaněček získal Pohár jako týmová dvojka. Z mužstva ho ale potěžkal mezi prvními. Kapitán Aleksander Barkov udělal hezké gesto a nechal trofej putovat nejprve mezi hráči, kteří nebyli u loňského triumfu Panthers. Teď už Vaněček čeká na termín, kdy ji ukáže doma, a taky vyhlíží datum 1. července. Končí mu tříletá smlouva za 10,2 milionu dolarů (225 milionů korun). „Poprvé v životě půjdu na trh. Budu doufat, že dostanu smlouvu,“ řekl. Kde vidí svou budoucnost?

Týden po posledním finále Stanley Cupu jste byl v Česku. Plánoval jste přiletět tak brzy?

„Naposledy jsme slavili, když jsme jeli s Pohárem na pláž a pak byli na pódiu. Se ženou jsme se domluvili, že poletíme hned v pondělí, Noskovi letěli taky. Už se nic moc nedělo, ale někteří kluci pořád zůstávali, se Stanley Cupem chodili na fotbalové zápasy a tak. My už jsme jeli, protože to bylo dlouhé a náročné. Ale nádherné.“ (usměje se)

Už zůstanete?

„Teď jsme tady, v Praze a Havlíčkově Brodě, navštěvujeme rodiny. Narodil se nám syn, všichni chtějí malého Tobiase vidět. Musíme všechny objet. Taky čekám, až nám řeknou, kdy přivezou Stanley Cup a co se bude dít po 1. červenci. Smlouvu zatím nemám, tohle musím taky vyřešit. Chtěli bychom jet do Chorvatska. Sezona byla dlouhá, není tolik času. Musím zrelaxovat a potom naběhnout do tréninku. Připravovat se budu v Praze a v Liberci na ledě s Martinem Láskou a hráči.“