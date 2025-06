Vstoupit do diskuse (

Zisk zvučného jména je skutečně na spadnutí. Jednání o příchodu Pavla Kadeřábka do Sparty se přes víkend značně posunula. Jinými slovy: v neděli večer chyběly jen detaily k tomu, aby se návrat letenského odchovance dal považovat za definitivní.

Pokud v posledních hodinách nedojde k nečekanému zvratu a obránce s bundesligovými zkušenostmi podstoupí kompletní lékařskou prohlídku, měl by s týmem v pondělí odletět na herní soustředění v německém Grassau.

Byť se o Kadeřábkově návratu do Sparty, z níž přestoupil přesně před deseti lety do Hoffenheimu, spekuluje už od minulého transferového období, všechno nabralo na obrátkách až minulou středu. To se třiatřicetiletý zadák