Plzeň v přípravě: Valenta si říká o roli Kalvacha, pro Panoše musí být podpora

Většina plzeňského týmu si zahrála před téměř třítisícovou návštěvou proti diviznímu celku. Velká jména, která po skončení klubové sezony reprezentovala Česko a další země, ve stelný čas potila trika v tréninkovém areálu v Plzni. Jedlička, Červ, Šulc, Spáčil, Višinský, Paluska, Zeljkovič, Doski, Memič a Jemelka se do tréninku s týmem naplno zapojí až na soustředění v Rakousku, momentálně absolvují v oddělené skupině kondiční blok. Do středečního odjezdu do Westendorfu se ještě bude zužovat kádr. Na soupisce pro letní přípravu je aktuálně 32 jmen do pole a čtyři gólmani. „Počítáme s až 24 hráči, ve středu se rozhodne, kdo všechno pojede,“ prohlásil trenér Bakoš.