Plzeňští chtějí trest pro rozhodčího. Faul na Kubalíka nešlo přehlédnout, říká Vlasák

Chyba rozhodčích z 50. minuty druhého předkola Generali play off extraligy mezi Vítkovicemi a Plzní (3:2 v prodloužení) zástupce Plzně pořádně nadzvedla. Rozhodčí Čech a Mrkva přehlédli za stavu 0:2 při plzeňské přesilovce seknutí vítkovického obránce Karola Slobody do hole Dominika Kubalíka a místo početní výhody pěti pro třem Ostravané z brejku snížili na 1:2. Zápas nakonec v prodloužení otočili a šli do vedení 2:0 na zápasy. Jediné vítězství je dělí od postupu do čtvrtfinále.