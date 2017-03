Z parťáků rivaly. Machovský i Bartošák chtějí dokázat, že jsou nejlepší

Dominantní, extrémně soutěživí a v bráně připravení v každém okamžiku dokázat, že jsou nejlepší. Tak na brankáře Patrika Bartošáka a Matěje Machovského vzpomíná trenér Miroslav Přerost. V mládežnických reprezentacích je měl od jejich šestnácti let, spolu je také nominoval na mistrovství světa dvacetiletých 2013 v Ufě.

Čím vás Bartošák a Machovský zaujali?

„Co na nich bylo vždycky strašně fajn to je jejich soutěživost. K sobě měli vždycky respekt. Gólmanů tam bylo víc, třeba David Honzík, který je teď ve Varech, ale oni dva byli dominantnější. Oba hodně soutěživí kluci, ale k sobě se chovali dobře. Což je u brankářů hodně důležité, aby si nezáviděli pozici. Sportovně se o ni chtěli poprat, a to je posouvalo tam, kde teď jsou. Neradi prohrávali. A když se dostali do branky, chtěli dokázat, že jsou nejlepší. Právě tohle jejich týmům vždy pomáhalo a zůstává to v nich. Proto jsou oba na hraně reprezentace dospělých. Rád na ně vzpomínám. Na jejich přístup k tréninku, k práci, i na jejich charakter.“

Vím, že nejste trenér brankářů, ale byli si v něčem podobní?

„Nemůžu mluvit o stylu chytání, ale podobní byli charakterem, pracovitostí a snahou neustále se zlepšovat. Proto se dostali tam, kde jsou.“

Podle účastí na reprezentačních akcích se zdálo, že Machovský byl v šestnácti, sedmnácti letech dál. Bylo to tak?

„V první fázi byl opravdu o krůček dál Matěj. Pak oba odešli z juniorky do zahraničí, oba do Kanady. A Patrik tam udělal velký kus práce. Aktuálně si netroufám říct, nebo favorizovat, kdo je lepší nebo horší. Oba už jsou zkušení a hrají ve svých týmech důležitou roli. Oba jsou kvalitní. V domácích zápasech byl zatím o něco výsledkově šťastnější Patrik. Nicméně výborných zákroků měli oba hodně.“

Říkal jste, že spolu vycházeli dobře, nicméně chytat mohl jenom jeden. Bylo vše bez problémů?

„Oni se znají odmalička, jsou ze stejného regionu a vztah mezi sebou určitě měli. Pro mě bylo strašně důležité, aby hráči tvořili tým. Když máte brankáře, kteří si takzvaně nepřejí nebo čekají, až se tomu druhému přestane dařit, tak to nikdy nepřinese nic dobrého. Znal jsem je dlouho a věděl, že tohle u nich nehrozí.“