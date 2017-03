Jsme Kometa řezníků. Těším se na moravské peklo, zářil radostí Zaťovič

Dva měsíce nehrál hokej, přesto v play off zazářil. Brněnský útočník Martin Zaťovič měl za sebou teprve druhý start po doléčení zlomené ruky a hned se podílel na výhře svého týmu 3:2 v prodloužení proti Spartě. Český reprezentant přihrával na rozhodující gól obránce Jozefa Kováčika. „Jóžo mi říkal před tou brankou, abych mu to tam konečně načepoval", smál se od ucha k uchu hráč se zkušenostmi z KHL.

Z vývoje čtvrtfinále je Zaťovič nadšený. Potěšení z druhé výhry nad Spartou ho nenechala chladným a s radostí se rozplýval z pražského tažení. „Skvěle se nám to povedlo. Cítím euforii. Doufám, že to doma dotáhneme. Hrozně se tam těším. Hlavně na moravský peklo. Sparťani se budou divit, co tam uvidí,“ natěšeně dává najevo někdejší kapitán karlovarské Energie.

Vybojovali jste druhý obrat proti Spartě a vedení v sérii 2:0. Čekali jste v kabině, že takhle vydrancujete Prahu?

„Nečekali, ale toužebně jsme doufali. (směje se) Šli jsme do toho s pokorou. Věděli jsme, že když zvládneme dobře začátky, tak se nám povede něco uhrát. V pondělí se nám to nepovedlo. Naštěstí jsme to otočili. V úterním prodloužení se mohlo stát cokoliv, ale naštěstí jsme to trefili. Jsme za to moc rádi. Budeme se snažit o potvrzení našeho výkonu doma.“

Jaký byl podle vás rozhodující moment druhé bitvy s Pražany?

„Naše vůle jít po vítězství. Řekl bych, že jsme je od půlky zápasu slušně mačkali. V přesilovkách nám to tam několikrát skoro padlo do prázdné branky, což je taky super. Musíme je takhle nahlodat i doma.“

Na trefu v prodloužení jste nahrával jejímu střelci Jozefu Kováčikovi. Jak byste popsal situaci zrodu gólu?

„Největší zásluhu na tom měl Vojta Němec, který krásně vyhrál buly. Bylo čisté a fantastické. Jóžo mi před tou akcí říkal, abych mu to tam konečně načepoval. Já jsem mu řekl OK a vyšlo to. (směje se)

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Domácí na kolenou! Kováčik prostřelil Pöpperleho, 2:3 po prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Máte za sebou teprve druhé utkání po zlomenině ruky. Jak se vám hraje?

„Je to hodně těžký. Dva měsíce jsem nehrál. V pondělí jsem hrál pouze dvacet minut. V úterý už to bylo lehce přes dvacet. Dávám se dohromady. Myslím, že zápasy play off mi pomůžou.“

Nezdá se vám, že se vyhrocený boj ve čtvrtfinále se Spartou víc přiostřuje?

„Určitě. My musíme sparťanům pořád brnkat na nervy a jít jim do těla. Samozřejmě musíme být obezřetní vůči tomu, abychom nebyli moc vylučovaní. Hlavně aby to mělo grády a nás to pořádně vyhecovalo.“

Myslíte, že se Kometě vrátila síla z přímo raketového startu v základní části?

„Těžko říct. Sílu jsme měli a máme jí i nyní. Teď je to však jiný tým. Popravdě jsme Kometa řezníků, která si jde za svým cílem. Před tím jsme zápasy hráli na osm gólů. Byla to kolikrát exhibice. (směje se) Myslím, že pak se nám to vymstilo a prohrávali jsme. Momentálně chceme vyhrávat klidně na jeden gól. Je nám to jedno. Chceme blokovat, klekat na všechny střely a hlavně pomoct gólmanovi.“

Jednoduše play off hokej…

„Přesně tak. Moc mě baví. Nabité emoce a skvělí diváci. V O2 Areně se mi to moc líbilo. Víc si nejde přát. Je to paráda.“

Co očekáváte od zápasů v Brně?

„Strašně se těším na moravský peklo! Myslím, že se sparťani budou divit, co se u nás bude dít. Doufám, že do toho vletíme naplno a domácí zápasy urveme. Může se však stát cokoliv. Věřím v aspoň jednu výhru doma.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:01. Řepík, 16:13. Kumstát Hosté: 14:32. Nečas, 44:43. Mallet, 63:06. Kováčik Sestavy Domácí: Pöpperle (F. Novotný) – Mikuš, Piskáček, Kalina, Gernát, Švrček, Eminger, Barinka – J. Hlinka, P. Vrána, Řepík – Buchtele, Klimek, Ihnačák – Kumstát, Pech, Forman – Uher, Cingel, Kudrna. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – J. Krejčík, O. Němec, Gulaši, Kováčik, Malec, Bartejs, F. Král – M. Kvapil, Hruška, M. Erat – Zaťovič, V. Němec, Brabenec – Dočekal, H. Zohorna, Mallet – J. Káňa, Nečas, Haščák – Vondráček.