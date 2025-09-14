Fantazie! Češi přejeli na MS favorita: rozdíl v podání i nastavení. A teď na Brazílii
Půl hodiny před pravým polednem rozehráli čeští volejbalisté první partii na MS po patnácti letech. V cestě stáli favorizovaní Srbové, ale tohle byla česká fantazie. Svěřenci Jiřího Nováka servírovali českým fanouškům k obědu specialitu nejvyšší jakosti. Zejména díky rozdílu v kvalitě podání český tým zvítězil suverénně 3:0 na sety.
Na první dobrou papírově to utkání mělo být snad jasné. Srbsko má stále ve volejbalovém světě zvuk. Jenže bývávalo. V posledních letech srbský volejbal na mužské scéně spíše stagnuje a taky prochází tým z Balkánu generační obměnou.
Srbsko přijelo na MS bez řady opor posledních let. Jména jako Marko Podraščanin, Srečko Lisinac či Uroš Kovačevič nejsou na Filipínách k mání. Navíc se Srbové v posledních týdnech trápili. Do zápasu s Českem šli se šňůrou pěti proher v řadě. Sice padli s Brazílií, Polskem či Francií, takže s členy světové volejbalové elity, ale první duel obou celků na MS ukázal, že to nebyla náhoda.
Jednoznačný rozdíl od začátku klání byla kvalita a možná i odvaha na servisu. Český tým jednoznačně lépe podával. V prvním setu si pomohl sérii bodů z rukou Lukáše Vašiny, ve druhém setu to byla zase salva Jana Galabova. Srbové se na odpověď nezmohli. Až nepochopitelně uváděli míč do hry příliš bojácně. Česká přihrávka neměla valné potíže s příjmem, případně Srbové posílali míče do zámezí nebo do sítě.
„Věděli jsme, o co hrajeme, pokud chceme pomýšlet na postup ze skupiny. Srbové neměli jednoduché léto, hledali se v Lize národů. Jsem rád za tu sérii na servisu v prvním setu, ale šlapali jsme celý tým jako robot. Když se jedna součástka rozbila, nahradila se novou. Zůstali jsme celý zápas mentálně silní,“ pochvaloval si smečař Vašina.
Rozdíl se skutečně zdál i v celkovém nastavení obou týmů. Trenér Novák před šampionátem pro deník Sport hovořil o tom, že je důležité, aby si hráči šampionát užili se vším všudy. To se zdálo, že se děje. Češi měli na tvářích bojovné úsměvy od úvodních minut a zdáli se vtaženi do zápasu, Srbové na sebe většinou házeli rozmrzelé a skleslé pohledy.
Slabý balkánský čajíček na podání rozhodl o větší pohodě českého týmu. Tým rumunského kouče Gheorghe Cretua nezískal za celý zápas jediný přímý bod z podání. Kromě toho se Češi výborně pohybovali v poli a eliminovali hlavní útočnou hrozbu soupeře Dražena Luburiče.
„Byl to konstantní výkon. Kluci hráli jako tým. Byly tam krásné výměny. Hrozně nám pomohlo, že jsme byli ve skóre furt před Srby. To závaží v trenkách bylo menší než u Srbů. Teď rychle na zem, protože nás čeká další šichta. Už tolikrát jsme dostali přes pusu, když jsme si mysleli, že je něco hotové. Doufám, že jsme natolik zkušení, že se poučíme,“ hodnotil zápas trenér Novák.
Češi tak mají první nečekanou výhru na turnaji. A je to svátek. Na MS totiž vyhráli poprvé od 8. října 2010, kdy v bojích o 9. až 12. místo jasně přehráli Francii 3:0. Od té doby se národní tým mezi elitou na světových šampionátech neukázal. Změnilo se to až letos. V úterý se Novákovy ovečky utkají s jedním z nejlepších světových týmů z Brazílie.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile:
Skupina H:
Česko - Srbsko 3:0 (22, 23, 20)
Rozhodčí: Ovuka (Bosna), Boulangerová (Belg.). Čas: 83 min. Diváci: 3347.
Sestava a body Česka: Galabov 9, Zajíček 6, Bartůněk 3, Vašina 13, Klimeš 5, Indra 14, libero Moník - Srb, Šotola 2. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Srbska: Perič 14, Luburič 12, Nedeljkovič 9.