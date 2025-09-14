Žižkov - Zbrojovka 1:4. Kanonáda Artisu, Táborsko vyhrálo jihočeské derby gólem v nastavení
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.
Zbrojovka rozhodla třemi góly v úvodním dějství. Skóre otevřel ve 13. minutě střelou o tyč Selnar a brzy nato zvýšil po kombinační akci Velich. Další góly přidali Vachoušek a v 79. minutě Kanakimana, v závěru alespoň snížil hlavou Richter.
Brňané potvrdili, že na hřištích soupeřů jsou nejlepším týmem soutěže. Z pěti utkání získali venku 13 bodů. Žižkov neuspěl po předchozích dvou vítězstvích.
Artis rozdrtil rezervu Sparty
Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili B-tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic.
V prvním poločase v dresu Artisu zářil Adediran, ve druhém dali tři hráči další tři góly: nejdřív po centru Samek, poté Kosek a v závěru zpoza šestnáctky Hapal. Artis vyhrál pošesté za sebou soutěžní zápas.
Jihočeské derby ovládlo Táborsko
Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod.
Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách.
Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.
Příbrami se nepovedlo Vlašim zlomit
Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili.
Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích s domácí Chrudimí 1:1. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení. Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Artis
|8
|5
|1
|2
|15:12
|16
|6
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|7
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|8
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup