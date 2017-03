Růžička vystřelil Pirátům euforii: Můžeš hrát hnusně, ale můžeš vyhrát

„Poprvé jsem to zkoušel cpát mezi nohy, vyjelo to a zůstalo na brankové čáře,“ líčil Růžička. „Říkal jsem si, že to už není normální! Že už mu snad nikdy góla nedám. Podruhé už jsem si říkal, že to musím propálit, jinak bych si musel propálit hlavu.“

Po gólové akci Růžička hned s nadsázkou hlásil, že si musí schovat puk. „Protože mu (Hrubcovi) nemůžu dát gól. Jsem rád, že to spadlo. Byla to myslím docela hezká akce, ale ve finále je to jedno, hlavně, že jsme vyhráli.“

Že měli Oceláři znovu převahu, z toho si chomutovský útočník hlavu nedělal. „Ono to o tom moc není,“ mávnul rukou. „Hlavně musíš vyhrát. Jedno jak. Můžeš hrát hnusně, můžeš hrát katastroficky, ale můžeš vyhrát. Oni mají možná větší herní pohodu, nebo jak bych to řekl. Převahu. Ale my docela dobře bráníme. Šance mají, ale Jánko (Laco) nám zase pomohl, chytá bezvadně. Jsme rádi, že ho máme. A hlavně, že vedeme 2:0 na zápasy.“

V euforii Piráti nevnímají ani narůstající únavu. Po pětizápasové sérii s Mladou Boleslaví v předkole měli jen tři dny volna. „Tím, že se vyhrává, síly jsou,“ říká Růžička. „Po sezoně bude dost času regenerovat, teď se musíme vymačkat. Kdysi ve Slavii jsem zažil něco podobného. Hráli jsme předkolo na pět zápasů, čtvrtfinále na sedm a pak jsme v semifinále na sedm zápasů vypadli. Člověk jde na krev, i když nemůže.“

Vedení dva nula na zápasy Růžička nepřeceňuje. „Dva nula na zápasy není žádný konec. Doufám, že urveme další vítězství. Tím, jak je extraliga hrozně vyrovnaná, tak opravdu není konec. Jedeme domů, tam se budeme soustředit na naši hru a doufám, že zase urveme zase nějaký zápas.“