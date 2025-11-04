Předplatné

Společné stanovisko deníku Sport a klubů Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava

Společné stanovisko deníku Sport a klubů Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava
Společné stanovisko deníku Sport a klubů Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku OstravaZdroj: koláž iSport.cz
iSport.cz
Chance Liga

Kluby SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň, FC Baník Ostrava a redakce deníku Sport děkují Etické komisi Klubu sportovních novinářů ČR a Klubu sportovních novinářů ČR za férové, otevřené a věcné projednání podnětu klubů. Vážíme si jejich práce i toho, že výstupem není ukázání na viníka sporu, ale další možnosti, jak posunout a kultivovat české fotbalové prostředí.

Obě strany sporu se na začátku řízení shodly na Etické komisi Klubu sportovních novinářů ČR jako nezávislém arbitrovi, a tudíž i na tom, že budou respektovat jeho závěrečné stanovisko.

Tímto se všichni účastníci v plném rozsahu ztotožňují se Závěrečnou zprávou Etické komise Klubu sportovních novinářů ČR a jsou připraveni implementovat návrhy a doporučení z ní vyplývající. Včetně budoucí spolupráce s Klubem sportovních novinářů ČR na jejich plnění.

---------------------------------------

Redakce děkuje za korektní přístup oběma mediátorům jednání – předsedovi KSN Michalu Dusíkovi a předsedovi FAČR Davidu Trundovi.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů