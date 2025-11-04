Společné stanovisko deníku Sport a klubů Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava
Kluby SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň, FC Baník Ostrava a redakce deníku Sport děkují Etické komisi Klubu sportovních novinářů ČR a Klubu sportovních novinářů ČR za férové, otevřené a věcné projednání podnětu klubů. Vážíme si jejich práce i toho, že výstupem není ukázání na viníka sporu, ale další možnosti, jak posunout a kultivovat české fotbalové prostředí.
Obě strany sporu se na začátku řízení shodly na Etické komisi Klubu sportovních novinářů ČR jako nezávislém arbitrovi, a tudíž i na tom, že budou respektovat jeho závěrečné stanovisko.
Tímto se všichni účastníci v plném rozsahu ztotožňují se Závěrečnou zprávou Etické komise Klubu sportovních novinářů ČR a jsou připraveni implementovat návrhy a doporučení z ní vyplývající. Včetně budoucí spolupráce s Klubem sportovních novinářů ČR na jejich plnění.
Redakce děkuje za korektní přístup oběma mediátorům jednání – předsedovi KSN Michalu Dusíkovi a předsedovi FAČR Davidu Trundovi.