Litvínov - Hradec 1:4. Jarůšek dal vítězný gól Mountfieldu v oslabení

Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy na ledě Litvínova 4:1 a po úvodní porážce otočili stav série na 2:1. Vítězný gól dal v oslabení Richard Jarůšek, další forvard Roman Kukumberg přispěl k úspěchu Východočechů dvěma body za branku a asistenci. Čtvrtý duel je na programu v sobotu opět v od 17:30.

Úvodní třetina byla oboustranně opatrná. Janusovu pozornost prověřila ve čtvrté minutě hradecká souhra Knotka se Šimánkem. Na začátku deváté minuty se provinil faulem vysokou holí Sörvik, za zranění Picarda inkasoval dva menší tresty a ten druhý ukončil gólem po ideální Dragounově nahrávce Kukumberg. Zanedlouho mohl zvýšit Džerinš, Janus však zasáhl pravým betonem.

Další oslabení zkraje druhé části přečkala Verva bez úhony a pak sama udeřila. Zahučení v ochozech, když Pavlík místo střely bez přípravy z dobré pozice zvolil ještě kličku, se brzy proměnilo v jásot. Domácí bek poté nahodil kotouč do brankoviště, kde se odrazil přímo před Lukeše a ten ho okamžitě zametl do branky.

Elán domácích mohl brzy poté přetavit ve vedoucí trefu Černý. Jenže v přesilovce bombou z křídla, na niž Rybár nestačil zareagovat, rozezvučel jen tyč. Litvínov hrál následně pět na tři, celých 37 vteřin strávil v tlaku před Rybárem, jenže pak ujeli do přečíslení dva na jednoho Köhler s čerstvým Jarůškem, který naskočil zpět do hry z trestné lavice, a právě on překonal Januse. Ten měl ještě štěstí při Köhlerově teči nahozeného puku od modré čáry, který zastavil maskou.

Na konci 46. minuty byl blízko dnešnímu druhému zásahu Jarůšek, ale Janus byl proti. Hosté si však spravili brzy chuť - Litvínov špatně střídal, Picard v přesilovce nejprve bruslí přesměroval Kukumbergovu přihrávku a Janusem vyražený kotouč uklidil snadno do branky.

Brzy poté uháněl na Januse osamocený Bednář, ale nedal. Východočechy to však nemuselo mrzet; cennou výhru, díky níž vrátili na svou stranu výhodu domácího prostředí, si už nenechali vzít. I proto, že necelé dvě minuty před závěrem základní hrací doby neuspěl ve velké šanci Černý a na druhé straně trefil prázdnou domácí branku Knotek.

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Lukeš (V. Hübl, F. Pavlík) - 12. Kukumberg (Dragoun, Džerinš), 28. Jarůšek (Köhler), 49. Picard (Kukumberg, Džerinš), 59. T. Knotek. Rozhodčí: Bulanov, Souček - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 6011 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:15. Lukeš Hosté: 11:40. Kukumberg, 27:37. Jarůšek, 48:39. Picard, 58:31. T. Knotek Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Sörvik, Kubát, Gula, F. Pavlík, K. Pilař, Z. Sklenička, Frolo – Gerhát, V. Hübl (A), Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý (A) – M. Hořava, K. Reichel, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, J. Doležal. Hosté: Rybár (Kacetl) – Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený (A), Pavlas – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, Džerinš, Picard – Köhler, T. Knotek, Šimánek (A) – Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík.

