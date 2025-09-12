Čeští atleti na MS: pán správné chvíle či dlouho hledaná sprinterka. Kdo jsou černí koně?
Vrchol atletické sezony začíná. V Tokiu od soboty 13. září probíhá mistrovství světa, na kterém nechybí ani české výprava. Do Japonska se vydalo celkem 25 Čechů, mezi kterými naleznete největší hvězdy útočící na medaile v čele s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, ale i představitele nové vlny, nováčky či zkušené bardy. V článku iSportu se podívejte na přehled všech krajanů a krajanek reprezentujících Česko na šampionátu.
Nováčci
Desetibojař Kopecký, kterého trénuje legendární Roman Šebrle, už před třemi lety odletěl na šampionát do Eugene, ale kvůli zranění nestartoval. Sprinter Němejc zaujal na nedávném zmrzlém mistrovství republiky v Jablonci rychlým časem 20,49, který je desetinu od národního rekordu. Trojskokance Suché tam zvedl sebevědomí první skok přes 14 metrů.
Linda Suchá (trojskok, kvalifikace 16.9., finále 18.9.)
Martin Konečný (oštěp: kvalifikace 17.9., finále 18.9.)
Tomáš Němejc (200 metrů, rozběh 17.9., semifinále 18.9., finále 19.9.)
Ondřej Kopecký (desetiboj, 20.9. a 21.9.)
Vilém Stráský (desetiboj, 20.9. a 21.9.)
Vytrvalci
Během olympijských her 2021 se vytrvalecké závody konaly v Sapporu na odlehlém ostrově Hókkaidó z obav z vražedného tepla a vlhka. Letos se uskuteční v Tokiu, ani v polovině září ale podmínky nebudou o nic snadnější. V Tokiu je nejteplejší léto od roku 1898, kdy se začaly evidovat záznamy. Chodec Hlaváč i maratonkyně Stewartová mají k dispozici chladící vesty i armádu fyzioterapeutů a lékařů.
Vít Hlaváč (35 km chůze, 13.9.)
Moira Stewartová (maraton, 14.9.)
Bardi
Všichni jsou zkušení závodníci, Vondrová má dokonce z minulého MS v Budapešti bronz ze smíšené štafety, v Tokiu však závodí oslabená autoimunitními problémy. Müller bude mít na dlouhých překážkách díky dobré formě a nové rychlé dráze životní šanci na překonání 28 let starého národního rekordu Jiřího Mužíka 48,27.
Filip Sasínek (1500 metrů, rozběh 14.9., semifinále 15.9., finále 17.9.)
Lada Vondrová (400 metrů, rozběh 14.9., semifinále 16.9., finále 18.9.)
Vít Müller (400 metrů překážek, rozběh 15.9., semifinále 17.9., finále 19.9.)
Marek Bárta (disk, kvalifikace 20.9., finále 21.9.)
Černí koně
Zajímavá skupinka borců, od nichž se nečekají úplné senzace, ale jejichž výkonnost je na hraně postupu do finále. Největším jménem mezi nimi je někdejší juniorská mistryně světa ve skoku do výšky Hrubá, která se po letech trápení letos zvedla a elitní závod je pro ni jasným cílem. Šanci určitě má kladivář Myslyvčuk, ukrajinský rodák, který za Česko závodí od loňska. První globální akce čeká oštěpařku Železnou, manželku a svěřenkyni světového rekordmana Jana Železného.
David Holý (tyč: kvalifikace 13.9., finále 15.9)
Matěj Ščerba (tyč: kvalifikace 13.9., finále 15.9)
Michaela Hrubá (výška, kvalifikace 18.9., finále 21.9.)
Volodymyr Myslyvčuk (kladivo: kvalifikace 19.9., finále 20.9.)
Patrik Hájek (kladivo: kvalifikace 19.9., finále 20.9.)
Andrea Železná (oštěp: kvalifikace 19.9., finále 20.9.)
Nová vlna
Tohle je exkluzivní skupinka medailistů z mládežnických šampionátů. Půlkař Dudycha je nedávný dorostenecký i juniorský mistr Evropy, mezi dospělými si zatím hledá místo v nejtvrdší konkurenci historie. Oštěpařka Sičaková před dvěma měsíci získala stříbro na ME do 23 let. Maňasová je sprinterka, jakou česká atletika dlouho neměla. Na ME do 23 let suverénně vyhrála a schází jí jen dvě setiny k národnímu rekordu 11,09 sekundy Jarmily Kratochvílové. „Samozřejmě bych jí přál postup do semifinále, a aby překonala český rekord,“ usmívá se Pavel Sluka.
Karolína Maňasová (100 metrů, rozběh 13.9., semifinále a finále 14.9.)
Jakub Dudycha (800 metrů: rozběh 16.9., semifinále 18.9., finále 20.9.)
Petra Sičaková (oštěp: kvalifikace 19.9., finále 20.9.)
České hvězdy
Elitu reprezentačního týmu v Tokiu tvoří silná skupina borců z technických disciplín. Všichni mají reálné šance postoupit do finále a bojovat tam vysoko. Podobně jako Vadlejch i koulař Staněk a dálkař Juška v sezoně řešili zdravotní potíže, ale absolutní výkonnost mají. Švábíková si po loňském pátém místě na olympiádě i letos drží formu. „Amálka má jedno velké pozitivum, je velký závodník na velkých akcích. Dokáže mentální sílu přetavit v závodech na maximum,“ chválí ji šéftrenér Sluka. Výškař Štefela je letošní halový vicemistr Evropy, i on je pán správné chvíle a na startovce bude s výkonem 233 centimetrů třetí nejlepší. „Honza vypadá taky dobře. Já doufám, že to dobře připraví na den D,“ líčí Sluka.
Tomáš Staněk (koule: kvalifikace i finále 13.9.)
Jan Štefela (výška: kvalifikace 14.9., finále 16.9.)
Radek Juška (dálka: kvalifikace 15.9. finále 17.9.)
Amálie Švábíková (tyč: kvalifikace 15.9., finále 17.9.)
Jakub Vadlejch (oštěp: kvalifikace 17.9., finále 18.9.)