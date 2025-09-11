Fotbalové přestupy ONLINE: Sigma s předstihem uplatnila opci na hráče z Guiney
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 11. září 2025
Guinejský reprezentant Abdoulaye Sylla se stal po úspěšném hostování kmenovým hráčem olomoucké Sigmy. Hanáci s předstihem uplatnili na pětadvacetiletého defenzivního záložníka opci. Sylla do Sigmy zamířil v lednu původně na rok z druholigového Vyškova, který nyní působí v Příbrami. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 14 soutěžních zápasů a podílel se na zisku domácího poháru.
Co to je za posilu? Jasně, klub, odkud přichází, zní na první dobrou honosně, jenže Garang Kuol, dvacetiletý Australan, v Newcastlu United rozhodně nepatřil do kádru prvního mužstva složeného bohatým majitelem pro úspěch v Premier League. Přesto po něm při rozsáhlé rekonstrukci kádru sáhla pražská Sparta. Připraven pro první tým nebude hned tak, to je nyní zřejmé. Více čtěte ZDE>>>
Dánský reprezentant Christian Eriksen po konci v Manchesteru United podepsal smlouvu s Wolfsburgem. Třiatřicetiletý záložník se stane šestým Dánem v sestavě bundesligového celku.
Zprávy ze dne 10. září 2025
Staronový spoluhráč pro Tomáše Součka! West Ham přivedl jako volného hráče Lukasze Fabiaňského, který klub po konci minulé sezony po vypršení kontraktu opustil. Londýnsý celek tím řeší neuspokojivé výkony brankářů Madse Hermansena a Alphonse Areoly, zkušený Polák má tak šanci znovu zabojovat o post jedničky.
Fotbalisty Slavie od zimy posílí nigerijský pravý wingbek Samuel Isife z jiného pražského celku Dukly. Zbytek podzimu ještě jednadvacetiletý hráč stráví na Julisce, v Edenu s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do 31. prosince 2029.
Přestupovou částku ani jedna ze stran podle zvyklostí nezveřejnila, Dukla nicméně uvedla, že jde o historicky rekordní přestup z Julisky. „Sammy k nám přišel na začátku uplynulého přestupního období a už během něj došlo k jeho transferu do mužstva, které hraje Ligu mistrů, přestože se k němu připojí až od ledna. Jde o mimořádný typ přestupu, který je odměnou za hráčův talent, pracovitost i charakterové vlastnosti. Z obyčejného kluka se stal špičkový profesionální fotbalista,“ uvedl sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.
Italský reprezentant Gianluigi Donnarumma se po přestupu z Paris Saint-Germain do Manchesteru City stal nejlépe placeným brankářem světa. Podle deníku La Repubblica si šestadvacetiletý fotbalista do roku 2030 vydělá jen na základě fixního platu po zdanění zhruba 78 milionů eur (asi 1,9 miliardy korun). V případě využití opce na další rok inkasuje Donnarumma ještě 19 milionů eur. Další bonusy až do výše tří milionů eur jsou podle listu vázány na splnění týmových cílů, jako jsou vítězství v Premier League či Lize mistrů. Bonus získá také za zápasy bez inkasovaného gólu.
Stal se jednou ze sedmi posil posledního mančaftu ligové tabulky, která dorazila v závěrečný den transferového okna. Do Pardubic přišel také útočník Daniel Smékal, čahoun se sedmnácti starty za Baník. Forvard přestoupil z Podbrezové, jejíž vysoký funkcionář naznačil, že vyjednával nejen s východočeským klubem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. září 2025
Velkou část podcastu Ligy naruby kromě dění kolem české reprezentace obsadil i na domácí poměry naprosto bláznivý přestupák. Poslechněte si...
- Kdo ho podle týmu Ligy naruby vyhrál?
- Kdo měl být aktivnější?
- Jak vidí Michal Kvasnica ostravský Baník?
- A mají se v Teplicích začít bát kvůli drtivému finiši Pardubic?
Nástupcem Josého Mourinha na lavičce Fenerbahce se stal bývalý kouč belgické reprezentace Domenico Tedesco. Devětatřicetiletý italský rodák s německým pasem podepsal v novém působišti dvouletou smlouvu. Tedesco mimo jiné povede Fenerbahce v listopadovém utkání 4. kola Evropské ligy na stadionu Viktorie Plzeň.
Fotbalisté Jablonce těsně před pondělní uzávěrkou přestupů stihli přivést ještě dvaadvacetiletého útočníka Beniho Makouanu z ukrajinské Polissje Žytomyr. Reprezentant Konžské republiky bude na Střelnici hostovat do konce aktuální sezony s opcí na přestup.
Makouana se k týmu připojí hned po vyřízení vízových povinností. „Beni má velmi dobré fotbalové předpoklady. Je atletický, rychlý a dobře technicky vybavený levonohý útočník,“ představil novou tvář v kádru sportovní ředitel Zdeněk Koukal.
Odvolaného trenéra Nuna Espírita Santa u fotbalistů Nottinghamu nahradil bývalý kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.
Jak už iSport informoval v pondělí, Hradec Králové získal v poslední den přestupního období hned dvě posily z Olomouce. K Východočechům zamířil na přestup slovenský pravý bek či záložník Juraj Chvátal, který s „Votroky“ podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Obránce Jakub Elbel pak bude v novém klubu do konce sezony hostovat.
Potvrzeno. Liberec těsně před uzavřením přestupového okna získal na roční hostování ofenzivního hráče Daniela Ruse (19) ze Sparty. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
V Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na napjaté vztahy s majitelem klubu a stal se prvním odvolaným trenérem v této sezoně Premier League. O jeho propuštění informovali zástupci Forest na webu. Jméno Nunova nástupce zatím nezveřejnili.
V závěru přestupového období ještě jedna posila pro Pardubice. Východočeši získali Giannise-Fivose Botose ze Slavie. 24letý řecký záložník podepsal víceletou smlouvu.
Letní přestupové okno Chance Ligy se uzavřelo. Některé přesuny, které se dohodly na poslední chvíli, se mohou oznámit ještě v následujících hodinách.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Liberec řeší na poslední chvíli posilu do ofenzivy. Vedení severočeského klubu má podle informací Sportu jednat o ročním hostování devatenáctiletého Daniela Ruse, který nastupuje za druholigovou rezervu Sparty. Součástí dohody by neměla být opce na trvalý přestup. Čas je do dnešní půlnoci.
U Bohemians vítají „last minute“ posilu. Dres Pražanů bude oblékat venezuelský útočník Eric Ramírez, který přichází z Dynama Kyjev na hostování s možností opce na přestup. Šestadvacetiletý rodák z Barinas v české nejvyšší soutěži už působil, od léta 2017 do zimy 2018 hrával za Karvinou.
Slovácko hlásí odchod, záložník Jakub Křišťan se stěhuje do Karviné.
Jednadvacetiletý útočník Boubou Diallo posílil pražskou Duklu. 200 cm vysoký hráč přišel z lotyšského BFC Daugavpils.