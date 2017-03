Výhru jsme Hradci darovali, ale dáme se dohromady, slíbil Černý

Ve 26. minutě mohl v přesilovce pumelicí z levého kruhu zlomit vývoj utkání. Místo toho Jakub Černý málem zlomil tyč. „Takový je hokej, nedáš, dostaneš a tady to platilo,“ smutnil litvínovský útočník. Případné využití trestu hostujícího Jarůška mohlo Vervě vynést vedení 2:1. Následně byl vyloučen ještě Gregorc a domácí hráli 37 vteřin proti třem, jenže jakmile Jarůšek naskočil na led, bylo to rázem naopak.

Mountfield pak už vedení jen zvyšoval a po výhře 4:1 se ujal vedení v sérii. V čem byl lepší?

„My jsme mu to vítězství vyloženě darovali. Ze tří zápasů byli úplně nejvíc hratelní, myslím, že je veliká škoda, že je neporazili. Snažili jsme se je tlačit, ale vždycky jim poskytli nějakou šanci, kterou oni beze zbytku využili. Z toho mála, co měli, byli hrozně efektivní, prostě nás porazili.“

Stav je 1:2 na zápasy. Co s tím chcete udělat?

„Hraje se do čtyř vítězství, pořád není nic ztraceného. Čtvrtý zápas vyhrajeme, bude to remíza a pojede se od znova.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Je hotovo! Tomáš Knotek dal gól přes celé hřiště, 1:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Ukázalo třetí utkání taky to, jak na ně nehrát, co na ně neplatí?

„Myslím, že výkon nebyl špatně nastavený, pohyb jsme měli dobrý. Dostávali jsme se dobře do jejich třetiny, ale neproměnili šance, které jsme měli, nebo jsme si je vytvořili, nedali gól. To je klíč k úspěchu, navíc žádná slavná přesilovka.“

Ty dneska rozhodly. Souhlasíte?

„Každou třetinu jsme měli jednu a oni tři. To je obrovský rozdíl, ubírá to hodně sil, musíme si dát pozor a snažit se hrát co nejvíc disciplinovaně. Naopak to chce donutit k faulům je, abychom se dostali do tlaku a z toho dali nějaký gól.“

Vy sám jste v početní převaze dal tyč a mohl obstarat rozdílový gól na 2:1. Místo toho jste málem zlomil tyč...

„Takový je hokej, nedáš, dostaneš a taky to platilo. Není to optimální, ani usměvavé, ale do dalšího zápasu se dáme dohromady a půjdeme do toho stejně jako tentokrát, věřím, že urveme a nedovolíme jim odskočit na dva zápasy.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Na tohle byl Janus krátký! Picard dorazil puk do brány, 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Gól v oslabení! Jarůšek opustil trestnou lavici a vstřelil gól na 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Je vyrovnáno! Puk dostal do branky František Lukeš, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Velká šance v oslabení! Lukeš jel na Rybára ale ten ho vychytal • VIDEO TV TIPSPORT