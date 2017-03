Emoce v Plzni! Lili na nás pivo a házeli plechovky, popsal Jelínek

Série mezi Plzní a Libercem se dramatizuje. Západočeši přestříleli vítěze základní části 6:3 a čtvrtfinále Generali Play off snížili na utkání 1:2. Když pak liberecký Petr Jelínek a spol. odcházeli z ledu, před vstupem do kabiny vzplály emoce. Hostující hráči se dostali do konfliktu s bouřlivými domácími diváky a na chvíli se zdrželi na ledě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. Kratěna, 07:36. Pulpán, 12:56. T. Svoboda, 22:33. T. Svoboda, 47:15. T. Svoboda, 59:43. D. Kubalík Hosté: 09:07. Valský, 15:45. P. Jelínek, 25:24. Bulíř Sestavy Domácí: Machovský (Hylák) – Němeček, P. Kadlec, D. Sklenička, Frühauf, Pulpán, Čerešňák, Kvasnička – Lev, Kratěna, T. Svoboda – D. Kubalík, Stach, Indrák – Schleiss, Preisinger, Martin Procházka – Koreis, Kracík, Hrnka. Hosté: Lašák (Will) – Ševc, R. Šimek, Vitásek, Jánošík, Derner, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek, Bartovič – Radivojevič, Bulíř, Lakatoš – Svačina, Vantuch, Valský – Ordoš, Bližňák, J. Stránský – J. Mikyska.

Co se tam dělo?

„Nějací lidi na nás lili pivo a házeli plechovky. Byly tady trochu emoce, ale nemyslím si, že by to bylo něco zásadního.“

V sérii jste poprvé prohráli. Ve druhé třetině jste Plzeň tlačili, ale vstřelili jen jeden gól. Lámal se tam zápas?

„Je možné, že kdybychom tam dali nějaký gól, a měli jsme na to šancí dost, tak to mohlo být jiné. Plzeň dala tři góly z přesilovek, my jsme dali jen jeden, a ještě jsme inkasovali do prázdné. Někdy se to tak seběhne. Ale my jsme udělali chyby v obraně, což se nesmí stávat. Nechávali jsme je lehce zakončit. Musíme si to rozebrat a poučit se z toho a zapracovat na tom.“

Hrála Plzeň aktivněji než v prvních duelech?

„Myslím, že hráli stejně jako v předchozích dvou zápasech, akorát jim tam napadalo více gólů. Předtím jsme vedli a oni dotahovali, teď jsme dotahovali my a také se nám to nepodařilo. Ale myslím si, že jsme tam měli pasáže, kdy jsme mohli vyrovnat a jít i do vedení, ale bohužel jsme gól nedali. Ale v pondělí je nový zápas.“

Překvapila vás nově složená první plzeňská formace?

„Nepřekvapila. Tomáši Svobodovi se to třikrát odrazilo před prázdnou bránu, což vyplynulo spíše z našich chyb.“

