Zaťovič popsal mistry: Němec s obří hlavou i imaginární rybáři

Kometa Brno slaví po dlouhých 51 letech zlato. • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) V šatně brněnské Komety funguje bojovník s číslem 26 jako nesmlouvaný glosátor. S nikým a ničím se nemaže. „To je potřeba,“ přikyvuje souhlasně. Obránce Ondřeje Němce si dobírá pro jeho velkou hlavu a zálibu v saunování, oblíbenou kratochvíli rybářů Hynka Zohorny a Martina Dočekala považuje jen za imaginární, protože oba podezřívá, že nikdy nic neulovili. A jak vidí další hráče vítěze extraligy? Přesvědčte se sami. Vítejte v šatně šampionů, jak ji vidí Martin Zaťovič.

Brankáři Marek Čiliak si vychutnává doušky vítězného šampaňského • Foto Jaroslav Legner (Sport) Marek ČILIAK, 27 let Náš Mareček, to je sice Slovák, ale už je to takový poloviční Čech, v Brně je už dlouho. I když mluví stále ještě slovensky – aspoň myslím, že to je slovenština! Je tišší, ale jeho činy jsou někdy hodně vidět. Je to takový uličník, řekl bych. Říká se o něm, že mu máma vaří dobrou polévku, ale o tom nemůžu nic říct, ještě jsem od něho pozvání nedostal. Karel VEJMELKA, 20 let Tichý, do sebe uzavřený člověk, u něhož se hodí říct, že to je typický gólman. Gólmani jsou jiní, jsou v bráně sami, tráví tam celý zápas sami se sebou a asi jim to tak vyhovuje. Karel má budoucnost před sebou, a když na sobě bude pracovat, tak to bude dobré.

Obránci Brněnští hokejisté slaví jednu ze svých branek • Foto Jaroslav Legner (Sport) Tomáš BARTEJS, 24 let Přišel k nám až během sezony a zapadl rychle. S tímto v našem týmu nebyl problém. Myslel jsem si o něm celou dobu, že to je tichý člověk, ale poznal jsem ho teď při oslavách z té druhé strany a tam za to uměl vzít hodně. Od středy, co jsme vyhráli titul, to byl jeden z našich držáků. Neřekl bych to do něho, ale je to tak. Michal GULAŠI, 30 let To je náš Gagarin, ten má vždycky svoji zelenou helmu, aby byl vidět na ledě. Gagarin taky míval zelenou obrovskou helmu. Míša si ji vezme, dostává ji za Radegast Index, vyjede na led a mydlí to tam. Je to můj dobrý kamarád, mám ho rád. Akorát musím říct, že je dost zženštilý, co se oblékání týká. Ty jeho legíny… no nic. Jozef KOVÁČIK, 37 let Kilo je slovačisko jak poleno. Chasník z Topolčan. Prodává keramické bazény, neustále nám je nabízí, jestli někdo nechce bazén. To je jeho hlavní zájem, myslím si. Pokud by někdo v okolí měl zájem o bazén, tak Kilo je ochoten poradit velmi fundovaně. Těžko říct, proč se mu říká právě Kilo. Tahle přezdívka se s ním táhne už delší dobu.

Obránci Ondřej Němec a Jakub Krejčík slaví vedoucí branku třetího zápasu • Foto Jaroslav Legner (Sport) Jakub KREJČÍK, 25 let Tohle je typický Pražák, typický sešívaný sparťan. To jsou takoví ti srdcaři, kteří nemají problém přeskočit na druhou stranu. Tomáš MALEC, 34 let Harry, to je borec, který má můj obrovský obdiv. Zvládne skočit do všeho, za spoluhráče by skočil po hlavě kamkoliv. To je náš borec. Po zápase má všude led, jak je dobitý. A nepije, to je taky na něm zajímavé. Harry je strašný dobrák, a kdyby to bylo potřeba, věřím, že by nám to šatny snad chodil i vařit, jak je hodný. Ondřej NĚMEC, 33 let Znám ho dobře, jsme kamarádi. Co na něho říct? Ono se to o něm ví, že má trochu problémy s velikostí své hlavy. Ta jeho je trochu větší. Nejsem si jistý, jestli se nám vleze do té rakety, až poletíme Raketou na Mars (název písničky, která zní v kabině šatny po výhrách, pozn. red.). V semifinále dal hattrick, což jsme mu všichni přáli, akorát mu byly všechny čepice, které mu fanoušci naházeli, malé. Do žádné se nevešel. Jinak má rád saunování. Jenom musí dát pozor na to, aby se tam nespálil, jak je tam horko.

Obránci Jan Štencel se raduje z gólu do sítě Liberce • Foto ČTK Jan ŠTENCEL, 22 let Chudák má urvané koleno, takže sezonu s námi nedohrál, z té jízdy v play off vypadl. Hrozně hodný kluk, týmový hráč. A jeden z rybářů. Má rád ryby. Peter TRŠKA, 24 let Jeho smích, když někde slyším, tak se vždycky dívám, co se stalo. Směje se tak strašně, že se člověk kolikrát až lekne. Typický Slovák, který umí vzít za oslavy, fotky jsem viděl. Po kabině chodí pomaličku, po ledě pak lítá. Tam má nohy rychlé. Libor ZÁBRANSKÝ, 16 let Jeho otec je opravdu obrovský, ta podobnost tam ještě není. Většinu času ještě hrál za juniorku. Je to pokorný kluk, skromný. Dokonce pozdraví, když přijde, což není na škodu. Někteří mladí, když pozdraví, tak je to u nich svátek, u něho ne.

Útočníci Leoš Čermák vzal na pozápasové oslavy i svou ratolest • Foto Michal Beránek / Sport Kamil BRABENEC , 40 let Přišel během sezony, byl u týmu na čekané, jak kdo byl zraněný a vypadl ze sestavy, tak ho dobře zastoupil. Těžko říct, jak to nesl. Každému asi vadí, když nehraje, ale myslím si, že on s tím byl srozuměný, že věděl, co ho tady čeká. Dobrý chlap. Hodně cvičí, v posilovně je dost často k vidění s činkami. Leoš ČERMÁK, 39 let Leoše jsem znal jenom z vyprávění a to se tady v Brně všechno potvrdilo. Strašně dlouho trvá, než něco řekne, aspoň když se bavíme spolu, tak na odpověď se dost načekám, ale pak když jde na led, tak jdu raději střídat. Na ledě to od něho odnese každý, to je řezník. Přesně odpovídá tomu, že člověk si na vůdce nemůže hrát, že vůdcovství musí mít v sobě. On ho v sobě má, je to takové jeho fluidum. Všichni jdou za ním. Akorát že Martinovi Eratovi slíbil na Vysočině udělat trávník, ale k tomu se ještě nedostal. Martin DOČEKAL, 26 let Dobrý kluk, rybář. Možná kdybychom mu dali nějaký časopis o rybách, tak by u něho seděl celý večer. Říkám mu, ať už mi o nich nevykládá, ať mě nechá, protože oni tam chodí stejně jenom proto, aby si povídali, že ani nechytají. Dokonce si myslím, že ta jejich parta ještě ani nic nechytila. Když se vyfotí s kaprem, tak aby vypadal ten kapr velký, tak si ho foťákem dost přibližuje.

Útočníci Martin Erat s pohárem • Foto Barbora Reichová / Sport Martin ERAT, 35 let Marty je náš hrající trenér a manažer. Super kluk do kabiny, parádní. Má strašně velký podíl na našem titulu. Výborný člověk. Nedělal jsem si legraci, že on nám vymýšlí přesilovky. Podívá se a vidí to. Nasměřuje si nás, kde chce, abychom stáli, aby to nějak vypadlo. Marcel HAŠČÁK, 30 let Týmový hráč. Když za to vezme, je k nezastavení, a to jak na ledě tak mimo led. Neslyšel jsem, že by se mu říkalo Oto podle bývalého hráče Haščáka. Na Slovensku je každý druhý Haščák, tak jako u nás je každý druhý Novák. Jan HRUŠKA, 31 let Honzík, brněnský patriot, který může jezdit na skútru, protože je jediný z Brna a na skútru všude dojede. Řekl bych mu Pan Pohoda. Všechno v klídečku, pomalu, hlavně ne rychle a nebo spěchat. Někteří o něm říkají, že sleduje fotbal, ale on fandí Realu. To přece fotbal není. Fandí Ronaldovi… teď jsme si z něho dělali srandu, jak Real hrál, že rozhodčí musel vylučovat hráče Bayernu, aby vůbec vyhrál.

Útočníci Alexandre Mallet vstřelil vítěznou branku Komety proti Spartě • Foto ČTK Jan KÁŇA, 25 let Náš buldoček. Držák oslav, hodný kluk, nezkazí žádnou srandu. Na ledě náš hlídač. Baví ho bitky, nevím, jestli je speciálně trénuje, ale je v nich dobrý. Marek KVAPIL, 32 let Tichý kluk a výborný hokejista. Zábavu moc nevyhledává, spíš je sám. Má bišonka a raději chodí se psem než s náma. Alexandre MALLET, 24 let Kanadský Francouz, výborný kluk, do kabiny zapadl fantasticky. O něm moc nevím, protože anglicky umím jenom blbě koukat, takže se moc nedomluvíme. Než dám nějakou větu dohromady, tak je to až po desáté večer. A to stejné francouzsky, tam se nedomluvím vůbec.

Útočníci Na postupu měl svůj podíl i Martin Nečas • Foto Michal Beránek / Sport Martin NEČAS, 18 let Dobrý kluk, mladý, šikovný, všechno má před sebou. Hlavně je pokorný. Myslím si, že z něho bude výborný hokejista. Zvládl to dobře v první lajně, výhrou v loterii pro něho bylo mít vedle sebe Martina Erata. V něm měl nejlepšího mentora, jakého mohl dostat. Do začátku mu hodně pomohl, ukázal mu směr. Vojtěch NĚMEC, 31 let Neustále by se motal kolem baráku, náš zedník. Teď má rameno pryč, tak nebude moct na baráku kutit. Nevím, jestli bude muset na operaci, ale pokud jo, tak to je moc špatný. Na zahradu si sice nechá dovézt jednu tatrovku hlíny a bude vozit hlínu po zahradě, ale nevím, jak to s tím ramenem udělá. Tomáš VINCOUR, 26 let Náš Brňák, asi největší. On to tak má, že se rád nají, to mu asi chutná. Já mu říkám Méďa, Medvídek. Rád jí a rád spí.

Útočníci Hynek Zohorna ve víru oslav v šatně Komety po zisku titulu • Foto Barbora Reichová (Sport) Tomáš VONDRÁČEK, 26 let Náš Robocop. Když přijde někam do restaurace, tak mu říkám, aby si sundával bundu i tričko. Aby byl respekt. Je hrozně silný, nejen tak vypadá, ale i je, hodně trénuje. Toho je těžké utahat. Martin ZAŤOVIČ, 32 let Strašně hodný člověk. Opravdu. A jinak by bylo potřeba zeptat se někoho jiného, třeba Honzy Hrušky. Hynek ZOHORNA, 26 let Druhý takový imaginární rybář, který nikdy nic nechytil. On si tam jde jenom dát pivo a podívat se na vodu, podle mě. Je takový, že si z ničeho hlavu nedělá, bere věci, jak jsou. Radim ZOHORNA, 20 let Byl s námi chvíli. Obrovský hráč, je i technický, silný. On bude taky taková rybí krev, jako Hynek.