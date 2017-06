Gólové oslavy v Plzni? Provokovat nebudu, nejsem Radek Duda, říká Lev

Po čtrnácti letech v Plzni se Jakub Lev stěhuje přes celou republiku do Ostravy. S Vítkovicemi podepsal šestadvacetiletý útočník dlouhodobý kontrakt. Na nové angažmá se těší a sám je zvědavý, jak jej bouřlivé publikum v Plzni ve vítkovickém dresu přivítá. „Věřím, že by to mohlo být spíš pozitivní. Provokovat určitě nebudu, nejsem Radek Duda,“ říká Lev s širokým úsměvem.

Jeho táta je s bezpečnostní agenturou u všech sportovních zápasů v Plzni. Pořádek hlídá na hokeji, na fotbale nebo při házené. „Doufám, že mě táta na plzeňský stadion pustí,“ usmívá se Jakub Lev. „Když půjdeme z autobusu rovnou do šatny, tak asi jo. Táta je můj velký fanoušek i kritik zároveň. Už teď se těším, až přijedeme na první zápas do Plzně. Bude to hodně specifické.“

O tom, že byste mohl jít zrovna do Vítkovic, se mluvilo už v předkole play off. Když jste s Plzní proti nim hrál. Jaké to pro vás bylo?

„Hodně lidí se mě na to ptalo, já říkal, že se chci soustředit jen na předkolo a tohle řešit nechci, protože by mě to akorát zbytečně odvádělo od hry. Byl jsem Plzeňák a snažil jsem se odvést nejlepší práci, abychom postoupili. To se myslím povedlo. I teď mi vítkovičtí trenéři říkali, jak litovali, že už jsem tehdy nehrál za ně.“

V plzeňské kabině to bylo téma?

„Jo, kluci si rejpli. I já vypsal určité odměny za postup, protože to pro mě už tehdy bylo specifické.“

Co rivalové? Věděli Vítkovičtí, že můžete být další rok spoluhráči? Bylo to v soubojích znát?

(usměje se) „Myslím, že už to tak nějak tušil celý vítkovický tým. Nějaké narážky tam byly, ale že bychom se šetřili, to určitě ne. Spíš naopak.“

Publikum v Plzni je hodně bouřlivé, umí dát najevo nevoli. Jak vás ve vítkovickém dresu vezmou?

„Přemýšlel jsem nad tím, jsem sám zvědavý. Jestli to bude pozitivně, nebo negativně. Bude záležet na tom, jak se bude dařit Plzni, jak nám. Jestli budou nějaké konflikty v zápase... Ale myslím, že by to mohlo být spíš pozitivní.“

Uvažoval už jste třeba i nad tím, jestli góly v Plzni slavit nebo neslavit? Máte jasno?

„Tak daleko jsem ještě nepřemýšlel. Když dáte gól, máte vždycky radost, ale nějaké bouřlivé oslavy zrovna v Plzni asi předvádět nebudu. Provokovat určitě nebudu, nejsem Radek Duda.“ (usměje se)

Právě góly a produktivitu si od vás ve Vítkovicích slibují. Bude tohle vaše role?

„Říkali, že loni moc gólů nedávali. Nešly jim přesilovky. I proto mě prý brali, budu se to snažit zlepšit. Přesilovky mám samozřejmě jako každý jiný hráč rád, tak to doufám půjde alespoň tak jako v Plzni, nebo i v nároďáku, kde se přesilovky dařily.“

Nakolik vás překvapila nominace na mistrovství světa?

„Abych řekl pravdu, vůbec jsem nepočítal s pozvánkou do nějakého kempu nebo širšího výběru. Bylo to pro mě milé překvapení. Šel jsem týden od týdne, relativně se mi povedly první zápasy, dal jsem nějaké góly, ani herně to nebylo úplně špatné. Byl jsem šťastný, když přišla finální nominace. Samozřejmě mě trošku mrzí, že jsem si pak na mistrovství nezahrál, ale byl jsem moc rád, že jsem mohl alespoň přičichnout k atmosféře. Doufám, že to nebylo naposled a ještě se posunu dál.“

Byl váš start na šampionátu blízko, nebo jste dopředu věděl, že budete jen na „čekačce“?

„Věděl jsem, že když přijede Vláďa Sobotka z NHL, tak to pro mě neklapne. Kdyby nepřijel, tak jsem měl relativně velké šance si zahrát. Soudě podle toho, jak jsem se bavil s trenéry. Nevyšlo to, ale i tak to pro mě byla škola a motivace. Jsem za tuhle zkušenost rád.“