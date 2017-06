Pöpperle po odchodu ze Sparty: Atmosféra tam není vůbec zdravá

Postavíte se do branky a najednou jste na všechno sám. Ve Spartě to bývá ještě o něco horší, podle gólmana Tomáše Pöpperleho (32) stojíte vlastně proti všem. „Za dva roky mě vedení třikrát vyhazovalo,“ spustil pro deník Sport. V klubu skončil a podepsal smlouvu s německým Bremerhavenem. Cítíte z něj, jak si především potřebuje srovnat hlavu.

Ve Spartě vyrostl, ale nakonec se spíš stala jeho prokletím. Tomáš Pöpperle se do ní čtyřikrát vrátil. Popáté už to asi neudělá. „Kolem gólmana, který za ni chytá, se udělala taková blbá atmosféra,“ na rovinu líčí svůj pohled. Minulý rok klub dovedl do finále extraligy, letos s ním chytal finále Ligy mistrů. Ale vyřazení od Komety ve čtvrtfinále 0:4 na zápasy všechno odpálilo do dálky.

Byla to jedna z nejtěžších sezon, kterými jste si musel projít?

„Asi jo, i když je to pořád dokola. Na Spartě pod tlakem jste, straně moc se kolem nás za poslední dva roky nakecalo, i když si myslím, že tenhle tým úspěchy dělal. Jo, poslední play off je zklamání pořád, tím spíš, když jsme si zápasy s Kometou ve čtvrtfinále prohrávali sami. Ve třech utkáních jsme vedli a všechno ztratili. Teď to vypadá šíleně prohrát 0:4. Celkově si myslím, že ty dva roky ve Spartě ale nebyly špatný.“

Stejně jste chtěl odejít pryč. Proč?

„Když si vezmu, ty tlaky a co se tam obecně děje... Domluvili jsme se, že bude lepší, když Sparta zkusí v brance jinou cestu.“

Co se tam děje?

„Vlastně jsem zvyklý, že se ve Spartě všechno hází na brankáře, nějak jsem s tím žil. Ale když si to vezmete, vedení mě za dva roky třikrát vyhazovalo a napočtvrté jsme se tedy domluvili, že bude konec. Chtěl jsem se s tím tlakem srovnat, Petru Břízovi jsem říkal, že mám sílu se s tím rvát, byl přede mnou poslední rok smlouvy. Nakonec jsme si sedli a domluvili se, že pro obě strany bude lepší, když to zkusí jinak.“

Vnitřně jste cítil, že pro Spartu nejste ten brankář, kterému budou věřit?

Dávali to tam celkem najevo. Ale na to se vymlouvat nechci, tak to ve Spartě vždycky bylo a asi i bude. Po neúspěchu v play off se něco stát muselo, rozseknout to. Brankářský post je v klubu hodně citlivý a teď jen přijde jiný směr.“

Takže ve výsledku může mít Sami Aitokallio výhodu, že česky neumí a tlak k němu třeba tak nedolehne?

„Snad se rychle česky nenaučí.(usměje se) Ne, je jasný, že i na něj bude tlak. Je potřeba, aby se k tomu nějak postavilo vedení a podrželo ho, to pro něj bude ohromně důležité. Tak je to vždycky. Myslím, že pro klub to je asi dobrá volba, přijde někdo úplně plně nový, pročistí se vzduch.“

Pořád brankáře ve Spartě obchází přízrak Petra Břízy, že on je ten poslední velký gólman,nebo co je tam nejhorší?

„Tým je třetí v tabulce po základní části, dostaneme druhý nejmenší počet gólů v lize a stejně se pořád všude řeší, co je s brankářem. Podle mě se tam vytvořila už určitá umělá atmosféra, že všichni jedou do gólmana, noviny, všichni. Přitom rok zpátky jsme byli ve finále extraligy, v poslední sezoně ve finále Ligy mistrů. A gólman je špatný. Na titul se čeká už deset let a kolem gólmana se udělala taková blbá atmosféra, pořád se dokola omílá, že za všechno vlastně může on.“

V Německu si hlavně chcete vyčistit hlavu?

„Vlastně se to tak dá říct. Byl jsem dvakrát za manažerem a moc se tam těším. Hlavně na to, a že mě hokej začne zase bavit.“ “

Ve Spartě vás nebavil?

„Bavilo mě být v kabině, kluci super, tady probíhalo všechno v pohodě. Jenže atmosféra ve Spartě pořád není zdravá. V Německu třeba nemají tolik peněz, ale manažeři dělají všechno hlavně kvůli hokeji, na to se těším. Chci tam přijít připravený a je to tak, jak říkáte. Přál bych si dobře chytat a vyčistit hlavu.“

A není odchod do Německa kariérní krok stranou?

„Hodně jsem si říkal, jestli nejde o moc velký skok do ústraní. Manažer o mě stál, ale bál jsem se ten krok udělat. Pořád jsem si říkal, že když opustím Spartu, asi to bude definitivní. Německo může třeba vypadat zvláštně, ale dali mi zajímavou nabídku, a když jsem chytal v Eisbärenu, líbilo se nám tam. To nakonec rozhodlo. Třeba se z Bremerhavenu odrazím zase někam jinam, ale to nechci předbíhat. Hlavně chci teď odvádět co nejlepší služby tam.“

Myšlenky, že byste se jednou zase vrátil do Česka, máte?

„Třeba to zase přijde, je mi dvaatřicet, zase tak starej taky nejsem. (usměje se) Uvidíme, co ten rok v Německu udělá. Něco v extralize jsme taky zkoušeli, ale bylo plno. Najít teď angažmá je pro gólmana těžší, někde se hodně bojuje s penězi. Zkusím Německo a uvidíme, co se stane pak. Liga tam není vůbec špatná, jen je u nás hodně podceňovaná.“

Nebo se o ní spíš nemluví. Čechů už do Německa moc nechodí.

„To je pravda, víc tam vodí už Kanaďany. Chytal jsem tam před dvanácti roky, takže se liga asi dost změnila. Jsem na to hodně zvědavý.“