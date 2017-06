Zlín v krizi: Zkrouhnul platy na polovinu, nemá Lešku, ani Čajánka!

Co se v extraligovém Zlíně děje? Klub zaspal, nereagoval včas na dávno známý odchod titulární firmy PSG. Generální manažer Martin Hosták se po svém nástupu nestačí divit, co všechno na něj padá. Jeho představy o zapojení šampionů Lešky, Čajánka a Marušáka do organizace krachují. „Mrzí mě to, ale nemůžu s tím nic udělat,“ pokrčil rameny nástupce Karla Adamíka. „Jsou věci, které jsem nečekal a předem nevěděl,“ povzdechl si.

Špatných zpráv je víc, než by mu bylo milé. Na konci minulého týdne se Hosták dozvěděl, že Petr Leška dobrovolně odchází z představenstva. Cítil se v něm zbytečný, s minimálním vlivem na chod klubu. „Prohlásil, že ho ta práce nenaplňuje. Určitě bych byl radši, kdyby tam byl,“ reagoval GM.

Další nepříjemnou věc se podle všeho dozví tento týden. Podle ověřeného zdroje Sportu nabídl bývalému obránci Jiřímu Marušákovi funkci obchodního ředitele. Jenže ten je za stávající situace nakloněný tomu, že ji nevezme. Vzal si krátký čas na rozmyšlenou, ale dohoda není reálná.

Nedopadlo ani jednání s ikonickým útočníkem Petrem Čajánkem, jenž se okrajově věnuje mládeži. Oficiálně v mateřském klubu nefiguruje. „Žádnou domluvu spolu nemáme,“ potvrdil včera Hosták. „Pro mě je Čája největší zlínská legenda, nejlepší hráč, se kterým jsem kdy hrál. Hokeji rozumí a věřím, že by tam udělal hromadu práce. Jestli to někdo může postavit na nohy, tak on. Ale nevím, jaký má dnes život, čemu se věnuje. Má malé děti, kterým se určitě chce věnovat. To musíme všichni respektovat, pro Zlín už udělal dost,“ svěřil se obránce Petr Zámorský. Odchovanec, který se po návratu ze Švédska upsal Spartě…

V tuhle chvíli je klub bez potřebného ekonomického krytí. Už před Hostákovým nástupem bylo rozhodnuto, že hráčům bude přes léto ponížený plat o polovinu s tím, že po sehnání hlavního mecenáše se zbytek peněz doplatí. „Nejde o nic dramatického, do začátku sezony dostanou vše zpět,“ přesvědčuje manažer. Jistý si ale být nemůže. „Situace se půl roku vůbec neřešila,“ podivil se Hosták. Ačkoliv předseda představenstva Radomír Zbožínek, jeden z faktických šéfů klubu, nedávno oznámil, že rokování s novým generálním sponzorem úspěšně spějí k finiši, neklaplo to. Oslovená firma vycouvala. „Nesmíme přestat jednat, času moc není,“ uvědomuje si Hosták.

Hrozící průšvih zkusí narychlo odvrátit Miroslav Michalovský, někdejší GM a jednatel klubu. Ten se nabídl, že peníze sežene. Dostal časově ohraničenou smlouvu do konce roku s jediným úkolem – najít velkého sponzora. V minulosti už se mu to čtyřikrát povedlo, teď si také věří. Podle informací Sportu se mu něco rýsuje, jinak by do toho nešel. Až zadání splní, skončí. Nabídku na funkci obchodního ředitele nedostane. „Beru ho jako externího spolupracovníka s jasně danou misí. Nemá od nás kancelář, ani telefon,“ podotkl současný GM, jež se musí vyrovnat i s překvapivým odchodem maséra Patrika Hučka. Jeho služby bude nově využívat fotbalový Fastav Zlín.

S ním by Hosták rád navázat užší spolupráci. „Umím si představit hodně věcí, které by se daly dělat společně. Doufám, že to stejně cítí i fotbalisté,“ přál si. Dnes se GM půjde představit rodičům mládežníků. „Chci, aby mě poznali. Mám pro ně i jednu konkrétní věc, kterou jim nastíním.“