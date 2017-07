"Bomba" pro Zlín? Má přijít třinecký Kreps, co hrál i v NHL

Možná se Kreps s minulostí v NHL objeví už v pondělí při prvním tréninku týmu Aukro Berani na ledě. Zlín ho láká hlavně pro to, že s ním počítá do pozice prvního centra. Klíčové místo se uvolnilo odchodem reprezentanta Petra Holíka do ruského Čerepovce a nikdo podobný na skladě není.

Navíc není vůbec jisté setrvání Filipa Chytila, jenž se po draftu zúčastní předsezonního kempu NY Rangers a možná už v zámoří zůstane. „V pondělí bude co diskutovat a řešit. Jedno zajímavé jméno máme a na druhém se pracuje. Doufám, že se vše povede dotáhnout do úspěšného konce. Byla by to velká sportovní bomba,“ prohlásil GM Hosták při čtvrteční tiskovce u příležitosti představení nového mecenáše klubu – firmy Aukro. Ta ročně investuje do hokeje čtyři miliony korun.

První jistou posilou je reprezentační obránce z Lotyšska. Ve Zlíně už má zamluvené ubytování a pozítří vyjede s týmem na led. Do sousedního Vsetína uvolnil klub mladé útočníky Karafiáta a Gaga. Na zkoušku dorazí podle zdrojů Sportu mimo jiné slovenský útočník Marek Zagrapan (30), jenž naposledy působil v Popradu a ve Zlíně hrával v juniorských kategoriích.