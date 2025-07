Den po suverénním vítězství v první pyrenejské etapě přidal trojnásobný šampion Tour de France další přesvědčivý úspěch. Na bezmála 11 kilometrů dlouhé trase, po níž cyklisté stoupali do lyžařského střediska Peyragudes, Pogačar triumfoval o 36 sekund před Vingegaardem. Třetí skončil další Slovinec Primož Roglič, který na svého krajana ztratil už minutu a 20 sekund.

Český sprinter Pavel Bittner zajel v časovce 92. čas, na Pogačara měl manko 5:48 minuty. V celkovém pořadí figuruje na 139. místě.

Pogačar se na rozdíl od hlavních rivalů rozhodl jet na klasickém kole bez časovkářského nástavce na řídítkách a předvedl další dominantní výkon. Náročnou trať, jejíž poslední kilometr měl průměrný sklon 13 procent, projel průměrnou rychlostí 28,4 km/h.

„Mám hroznou radost. Tahle časovka pro mě byla velkým otazníkem. Chtěl jsem, aby všechno bylo perfektní a tým se postaral o to, aby to tak bylo,“ řekl v cíli úřadující mistr světa v závodě s hromadným startem. „Strategie byla jednoduchá - jet naplno od startu do cíle. Na konci jsem málem explodoval, ale pohled na časomíru nahoře mě vybičoval k dobrému závěru,“ uvedl Pogačar.

Na Tour si připsal 21. etapové vítězství a osamostatnil se na šestém místě historického pořadí. Na pátého Francouze Andrého Darrigadea ztrácí jednu výhru. Loni cestou za celkovým triumfem vybojoval Pogačar šest etapových prvenství.

Časovkou se protrápil Belgičan Remco Evenepoel, kterého v závěru dokonce předjel Vingegaard, jenž startoval dvě minuty po něm. Evenepoel po 12. místě udržel průběžnou třetí příčku, na dnes čtvrtého Němce Floriana Lipowitze ale má k dobru už jen šest sekund.

V sobotu čeká peloton další pyrenejská etapa z Pau do Luchon-Superbagnéres dlouhá 182,6 km, během které cyklisté zdolají proslulý Tourmalet.

Výsledky cyklistického etapového závodu Tour de France

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 23:00, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -36, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:20, 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:56, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -1:58, 6. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:03, ...92. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -5:48.

Průběžné pořadí:

1. Pogačar 45:45:51, 2. Vingegaard -4:07, 3. Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) -7:24, 4. Lipowitz -7:30, 5. Onley (Brit./Picnic PostNL) -8:11, 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -8:15, ...139. Bittner -2:34:08.