Bednářův sen: Naposledy vyhrát titul. A pak v tichosti odejít, říká lídr

Takhle vystupuje kapitán. Když Jaroslav Bednář vidí, jaké osazenstvo dochází do hradecké kabiny, bylo by mu hloupé schovávat se za stále časté a profláklé fráze o cestě do play off a „pak se uvidí“. Ne, čtyřicetiletý kmet vidí věci jasně a nevadí mu o nich mluvit. „Z mého pohledu by každé jiné umístění než finále bylo zklamáním,“ tvrdí 40letý útočník Mountfieldu, ligový šampion se Slavií (2008), Davosem (2011) a Bernem (2013).

Už netrpělivě vyhlížíte páteční start?

„Hlavně máme super los. V pátek do Liberce, v neděli doma Brno… (usmívá se) Hned na začátek nás čeká těžká prověrka. Ale těšíme se na ni. Snad nám vyjde.“

Jak vám sedla letní příprava? Ve vašem věku to asi není o velkém těšení se na ni…

„Příprava byla brutální, stejně jako loni. Doufáme, že jsme perfektně připravení a že to se v sezoně ukáže. Kondice byla nabraná poctivě, bylo to utrpení, tak snad za ty galeje sklidíme ovoce.“

Do první formace k vám přišel Petr Koukal, velká přestupová pecka. Jaký dojem máte ze společně odehraných zápasů?

„Kouky je rozdílový hráč a ideální parťák do lajny. Minulé dva roky jsem hrál s Romanem Kukumbergem, Petr je zase úplně jiný hokejista, najde vás poslepu. Jsem přesvědčený, že by nám to mělo šlapat. Ještě k sobě hledáme střelce.“

A najde se?

„Jasně, máme Cingiho (Lukáše Cingela). My si z něj děláme srandu. Každý ví, že já nestřílím, Petr taky ne, Cingi taky občas něco vymýšlí, takže to asi budeme muset nechat na becích.“

Vstupujete do 24. sezony a…

„Ty vole, to jsou čísla… No, věk nezastavíte. Ještě by to chtělo jednou ten pohár zvednout nad hlavu a potichu odejít. To bych si přál…“

Je mistrovský titul velkou motivací ve vaší pravděpodobně poslední sezoně?

„Když jsem se podíval na seznam hráčů, co jsme nakoupili, okamžitě mi došlo, že ambice budou zase úplně někde jinde než loni. Z mého pohledu by každé jiné umístění než finále bylo zklamáním. Předpokladem je výborná parta. Což tady je, ta nás požene dopředu. Tak doufám, že nám to vyjde. Ale pozor, když jsem se díval na ostatní týmy, jak nakupují… První pětka bude hodně těžká, vyrovnaná.“

Kdo vám přišel na letním trhu nejaktivnější? Mně Plzeň.

„Plzeň bych určitě nevynechával. Ta bude zatraceně nepříjemná, budou atakovat špičku. Všichni víme, co Martin Straka dokáže. A pozor na Vítkovice, to je pro mě vedle Plzně druhý černý kůň. A jako vždycky Sparta, Třinec, Brno, Liberec… Nikdo z nich neoslabil. Já osobně počítám i s Olomoucí, další hrozně nepříjemný protivník. Liga bude strašně nepříjemná, těžká.“

V sezoně si nevydechnete, na konci roku vás čeká Spengler Cup…

„Proto říkám, že musíme hned urvat začátek, aby se nám pak hrálo líp, ve větším klidu. Nemůžeme spoléhat na to, že nás zase zvedne Spengler jako před rokem. Loni jsme v lize začali hůř a postupně se lepšili. Teď to chce za to vzít od začátku.“

V Hradci se řeší gólmanský post, není úplně jasno. Jakub Sedláček jako záskok za zraněného Patrika Rybára má smlouvu do konce září a není moc jasné, kdy bude Rybár fit. Nemáte trochu obavy?

„Kuba je fakt dobrej gólman, výborně pracuje i na tréninku, člověk má problém dát mu vůbec gól. Na druhou stranu je pro mě dost nepochopitelný, že se půl roku po konci sezony zjistilo, že Patrik má špatnou nohu. Nevíme, jak dlouho bude pryč, ale pevně věřím, že se rychle vrátí a že nakonec vytvoří s Kubou nebezpečnou dvojku.“

Do Hradce dál dojíždíte z Prahy, anebo měníte režim?

„Dál dojíždím. Ale zůstávám tady v případě, že po zápase máme druhý den trénink. Tady nahoře na Hiltonu, jak říkají kluci. Jinak jezdím domů. Došel jsem k tomu, že čím víc odpočívám, tím se mi líp hraje. Přidávání si po tréninku v mém případě už nemá tolik význam, regenerace je pro mě mnohem důležitější než dřív.“

Trenéři vám věří, že potřebujete dál tělu víc orazit?

„Trenér o tom ani neví, neprobírám to s ním. Ale asi si to přečte…“ (usmívá se)