Hodný Honza zase na chvíli jedničkou. Zvedám Kloučka a on zase mě, těší Strmeně
V bráně vám to musí fungovat, jinak je zle. To není nic nového. V Českých Budějovicích šlo o jedno z předsezonních témat, jež úzce souviselo se slabou hrou a výsledky v přípravě. Uvažovaná jednička Milan Klouček nedochytala generálku se Straubingem a do ostrého vstupu skočil dlouholetý náhradník Jan Strmeň. A zase mu to sedlo. Už je však zpátky na bidle. Nebo není?
Napoprvé proti Spartě to na body ještě nevyšlo, druhý pokus v Hradci už vyšel bezvadně. Výhra 4:3 podpořená Strmeňovými důležitými zákroky nakopla Motor k nedělnímu repete 4:1 v Plzni. Pod něj se podepsal navrátivší se Klouček. Svým způsobem odvážný tah, na druhou stranu ukázka, že trenéři Kloučkovi nadále důvěřují. Jiná věc je, že ve zběsilém rytmu rozjetého ročníku potřebujete mít rozchytané oba gólmany.
Pojem zdravá konkurence do brankoviště Motoru naprosto sedí. Jan Strmeň je v branži znám jako učebnicový parťák. Jasně, v bráně ho to baví víc než na střídačce, ale nejde „přes mrtvoly“, týmová soudržnost je pro něj nejvíc. Svého kumpána (ať jím je kdokoli) podporuje, jak jen to jde a trpělivě čeká na šanci. S egoističtější náturou už by byl kariérně dál, než je dnes ve svých 33 letech. Nemá však ve zvyku chodit na hranu, natož za ní. Svým přístupem vytvářel na jihu perfektní servis Dominiku Hrachovinovi, nyní o šest let mladšímu Kloučkovi.
Strmeňovým sezonním stropem v základní extraligové fázi je 22 startů za Motor v ročníku 2022/23, minulé dvě sezony měl po 18 zápasech. „S Kloudym máme nadstandardní vztah, přejeme si. V Hradci trenéři ukázali na mě, za což jsem rád a doufám, že jim důvěru splácím. Ale když dostane šanci Kloudy, vím, že dovede šanci chytit za pačesy. Oba jsme tu pro mužstvo, hokej je týmový sport,“ vykládá Strmeň, jak to vidí a vnímá on.
Dělat druhé kolem sebe lepší je jeho přirozenou součástí. „Na tréninku s Kloudym soupeříme, počítáme si góly, navzájem na sebe tlačíme. Já tlačím na něj, aby byl lepší a to samé on na mě. Děkuju mu, jaký je parťák a budu se snažit mu to taky vracet. Jsem rád, že spolu suprově vycházíme a že snad budeme společně pomáhat k týmovým bodům,“ pokračuje Strmeň ve stejném duchu.
Je možné, že trenéři Motoru budou nějakou dobu dávat gólmanům nominaci střídavě na dva zápasy. Než vykrystalizuje výraznější držák. „Záleží na trenérech,“ říká k tomu Strmeň.
Kometa ukázala cestu
Na jihu si nyní hýčkají stoprocentní šestibodový víkend, který dal zapomenout na soužení během dlouhého sehrávání se před mistráky. „Letní příprava byla těžká, záměrně taková, abychom vydrželi náročný průběh olympijské sezony, hráli jsme proti těžkým soupeřům. Věřím, že jsme dobře připraveni. Po porážkách v přípravě jsme do toho skočili hodně dobře, hrajeme týmově, padáme do střel. Už proti Spartě jsme byli lepší, akorát nám to uteklo. Následně v Hradci se nám potvrdilo, že můžeme hrát s každým. Pokud budeme bojovat jako tým, bude to nosit body a úspěchy. Hlavně to chce vyhrávat doma a vozit něco i z venku,“ zmiňuje Strmeň ideální scénář rozjetého ročníku.
K tomu podle jeho ofenzivního spoluhráče Adama Kubíka povede směr podobný tomu, s nímž v dubnu excelovalo nakonec zlaté Brno. Cesta bolesti, semknutosti. „V tomhle ukázala cestu Kometa, kdy jí díky obětavosti, blokování střela a podobným věcem vycházelo play off. Bez toho se nedá hrát hokej,“ upozorňuje.
Kdo viděl odhodlání budějovických hráčů na ledě i na střídačce v bitvách se Spartou, v Hradci i Plzni, došlo mu, že tohle je přesně ono. „Daří se nám žít na střídačce, i když prohráváme. Což je přesně to, co potřebujeme. Aby nás nic nepoložilo. Třeba loni jsme byli hodně dole po inkasovaných gólech a nakonec i teď v přátelících. Teď žijeme jako jeden tým, v tom musíme pokračovat,“ praví bojovně Adam Kubík.
V hlavě má smělý plán. „Bylo by fajn udělat stejnou vítěznou šňůru, jako jsme měli v přípravě šňůru porážek,“ usměje se.
Výtěžek sedmi výher z devíti duelů by Motor vystřelil mezi první trojku. Přidat třetí sezonní vítězství může v úterý doma proti Pardubicím.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž