Priske byl po zápase v kabině rozhodčích, s jejich souhlasem. Sabou mu u toho nadával

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Domácí šokovali v úvodu, Letenští přišli o první místo
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Vladimír Darida se raduje ze své třetí branky v sezoně
Brian Priske dává instrukce Albionu Rrahmanimu
Trenér Sparty Brian Priske po nepovedeném úvodu v Hradci Králové
Útočník Sparty Jan Kuchta v souboji s kapitánem Hradce KrálovéTomášem Petráčkem
Trenér Sparty Brian Priske po nepovedeném úvodu v Hradci Králové
29
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Horké utkání fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou (2:1) nevychladlo ani hodinu po zápase. Kouč hostů Brian Priske navštívil kabinu rozhodčích, což nebylo proti regulím, a sportovní ředitel „Votroků“ Jiří Sabou u toho na něj řval „Fuck off Priske“.

Jiří Sabou viděl v poločase zápasu červenou kartu za to, že rukou dle zápisu „fyzicky napadl“ sparťanského gólmana Petera Vindahla. Byla to dohra dění v první půli, kdy se brankáři a potažmo celé Spartě nelíbilo, jak dlouho má v držení míč domácí gólman Adam Zadražil.

Že to je víc než nově povolených osm sekund. Priske na to upozorňoval u čtvrtého rozhodčího, Hradečtí směrem k soupeři volali „Nebrečte“. Asi by to nestálo za řeč, kdyby tahle rozepře neměla své finále právě v Sabouově napadení Vindahla při jeho odchodu do kabin.

Ale úplné finále to nakonec ještě nebylo.

Po zápase totiž do kabiny rozhodčích přišel Brian Priske. Taková návštěva není proti řádům, pokud k ní rozhodčí dá svolení a pokud už je uzavřený zápis. Což se také v neděli stalo. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil pro iSport hlavní rozhodčí zápasu Jan Beneš.

Zajímavou kulisu tomuto setkání ovšem dodal znovu Jiří Sabou, který na procházejícího trenéra Sparty volal „Fuck off Priske“.

Jiří Sabou na žádost o vysvětlení obou incidentů nereagoval.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

