Priske byl po zápase v kabině rozhodčích, s jejich souhlasem. Sabou mu u toho nadával
Horké utkání fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Spartou (2:1) nevychladlo ani hodinu po zápase. Kouč hostů Brian Priske navštívil kabinu rozhodčích, což nebylo proti regulím, a sportovní ředitel „Votroků“ Jiří Sabou u toho na něj řval „Fuck off Priske“.
Jiří Sabou viděl v poločase zápasu červenou kartu za to, že rukou dle zápisu „fyzicky napadl“ sparťanského gólmana Petera Vindahla. Byla to dohra dění v první půli, kdy se brankáři a potažmo celé Spartě nelíbilo, jak dlouho má v držení míč domácí gólman Adam Zadražil.
Že to je víc než nově povolených osm sekund. Priske na to upozorňoval u čtvrtého rozhodčího, Hradečtí směrem k soupeři volali „Nebrečte“. Asi by to nestálo za řeč, kdyby tahle rozepře neměla své finále právě v Sabouově napadení Vindahla při jeho odchodu do kabin.
Ale úplné finále to nakonec ještě nebylo.
Po zápase totiž do kabiny rozhodčích přišel Brian Priske. Taková návštěva není proti řádům, pokud k ní rozhodčí dá svolení a pokud už je uzavřený zápis. Což se také v neděli stalo. „Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil pro iSport hlavní rozhodčí zápasu Jan Beneš.
Zajímavou kulisu tomuto setkání ovšem dodal znovu Jiří Sabou, který na procházejícího trenéra Sparty volal „Fuck off Priske“.
Jiří Sabou na žádost o vysvětlení obou incidentů nereagoval.
