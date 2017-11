Kašík si připadal jak na rybníku. Repre? Zbytečné stresy z ní nemám, řekl

Občas mu přálo štěstí, jindy puk vyrazil, vykopnul, rozehrál, párkrát ho trefil, jindy kotouč lapil na efekt. V 16. minutě mohl Libor Kašík po akci Jánského blahořečit tyčce, stejně jako v samém závěru utkání. „Šel jsem na to jak na rybník, jak bych byl u nás doma v Čamlíkově, v Malenovicích a hrál s klukama,“ líčil zlínský gólman. Celý zápas se prý nemohl soustředit. Ale do 55. minuty držel v Litvínově čisté konto, hosté nakonec odjížděli s vítězstvím 3:1.

Před reprezentační přestávkou vás už mnozí viděli v reprezentaci. Nominován jste nakonec nebyl, jsou pro vás po tiskovce před turnajem Karjala výkon i tříbodové vítězství v Litvínově zadostiučiněním?

„Ona nějaká tiskovka byla? To jsem nepostřehl, až maminka. Ne, já jsem s tím smířený a necítím se vůbec ukřivděný, nafouknutý. Je pěkné, že to někoho zajímá a že to moje jméno je téhle souvislosti vůbec skloňované. Všechno chápu a ne nadarmo mám na masce napsané slovo ‚pokora‘. Počkám si, a když budu mít skvělé výsledky a budu nejlepší, třeba se někdy dočkám a dostanu se tam. Ale abych z toho měl zbytečné stresy, to ne.“

Zápas v Litvínově byl pro oba nesmírně důležitý. Jaký byl?

„Abych se přiznal, celé utkání jsem se nemohl absolutně zkoncentrovat. Někdy to tak je. Šel jsem na to jak na rybník, jako bych byl u nás doma v Čamlíkově, tedy v Malenovicích a hrál s klukama. Ale užíval jsem si to, protože jsem se fakt nedokázal zkoncentorvat. Udělal jsem i pár chyb, ale to k hokeji patří a to je na něm to kouzelné. Mrzí mě gól inkasovaný v oslabení, už toho bylo asi moc, přes obránce jsem absolutně nic neviděl. Trefil to krásně. Ale užíval jsem si to, paráda.“

720p 360p REKLAMA Litvínov - Zlín: Zmatky v brankovišti hostů, Hübl nedostal puk za Kašíka • VIDEO TV TIPSPORT

V 16. minutě vás už překonal Peter Jánský, nakonec však trefil tyčku. Byl to za stavu 1:0 pro Zlín jeden z klíčových momentů?

„Jedna z mých chyb, co jsem udělal. Kluci byli zavaření a já chtěl rozehrát. Měl jsem hodně energie, proč nehrát, že? Vůbec mě nenapadlo, že jsou kluci unavení. Provedl jsem to špatně. A když jsem se zrovna omlouval, dali jsme gól, takže jsem z toho udělal, že jsem to tak chtěl.“ (směje se)

Ještě na konci utkání přišla nepřehledná měla, kdy puk odražený od tyče zalehl někdo z vašich spoluhráčů...

„Já ani nevěděl, kde puk je, odrazil se přes beton za mě, jen jsem slyšel, že se pořád hraje. Otočil jsem se, natáhl se a zrovna v tu chvíli někdo dorážel. Vytáhl jsem to vyrážečkou, s pomocí ještě dvou obránců, puk skákal po brankovišti. Beci to přikryli.“

Taky vám hodně pomohli tím, jak clonili, chránili brankoviště, zblokovali plno střel. Souhlasíte?

„Za to je chválím. Nikdo si asi neuvědomí, jak mi pomáhají, jak to čistí před bránou, od prvního do posledního hráče, obránci i útočníci. Dávali mi čas, abych si to pak vždycky v klidu přikryl.“

720p 360p REKLAMA Litvínov - Zlín: Špatná rozehrávka, Kašík vychytal v obrovské šanci Hanzla • VIDEO TV TIPSPORT

Po sedmi zápasech jste vybojovali vítězství za tři body. Jak je důležité?

„Pro nás je podstatné, že bodujeme pořád. Zatím to tak vychází, nechci to zakřiknout. Je skvělé., že jsme venku vyhráli za tři body a ještě k tomu v Litvínově. Máme v hlavách, jak je na tom kdo v tabulce a kde jsme byli před rokem. Z minulých let víme, jaké to je. Litvínov zahrál několik zápasů výborně, ze dna je těžké se dostat. My jsme byli v trošku opačné situaci a potřebovali, když to řeknu hnusně, podusit Litvínov tam, kde je. Jde o nás, takticky jsme to skvěle uhráli. Tyhle tři body budou hrát ještě roli. Neskutečně důležité.“

Byla součástí taktiky i vlažnější přesilovka pěti proti třem v samém závěru?

„Kluci si jen přihrávali a netlačili se do brány, abychom neudělali zbytečně chybu a nedostali ještě gól. Sehráli jsme to takticky výborně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:01. Kubát Hosté: 07:23. Honejsek, 17:12. Klhůfek, 32:22. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor (A)) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Baránek, Dietz, K. Pilař – Gerhát, V. Hübl (A), Jánský – J. Černý, Ihnačák, M. Hanzl – Trávníček (C), Jurčík, Vandas – Matoušek, J. Šimeček, M. Hořava. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Valenta, Matějíček, Žižka (A), Petran, Řezníček, Ferenc – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Roberts Bukarts, Honejsek, Šťastný – O. Veselý (C), Fořt, Okál – Klhůfek, Fryšara, Popelka. Rozhodčí René Hradil, Daniel Pražák – Tomáš Pešek, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 4278 diváků