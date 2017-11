Sváteční střelec Sloboda nastartoval obrat: Každý si tu sáhl na dno

Brněnský forvard Alexandre Mallet procpal puk za záda Patrika Bartošáka. Vítkovičtí se pak do Kanaďana pustili • ČTK

Vítkovičtí fanoušci přijeli podpořit své hráče do Brna • ČTK

Naposledy se v základní části gólově prosadil na začátku února 2016 v derby s Třincem, od té doby čekaly Vítkovice na jeho přesný zásah. Až dnes, po 68 utkáních bez vstřelené branky, nastartoval obránce Karol Sloboda svůj tým k obratu na ledě Komety. „Určitě se mi ulevilo. Kdysi jsem góly dával, ale poslední dobou to nebylo ono, dlouho jsem se trápil. Doufám, že jsem to zlomil a budu už v zakončení trošku klidnější,“ vyprávěl po utkání slovenský bek.

Je dnešní výhra na ledě úřadujícího mistra zadostiučiněním po středeční prohře s Jihlavou?

„Určitě, byl to velmi těžký zápas, Kometa má kvalitní mužstvo. Dodrželi jsme taktiku, každý si sáhl na dno sil, navíc jsme měli i štěstí, ale to k tomu patří.“

Na začátku října jste zde prohráli 1:5, v čem byl dnešní zápas jiný?

„Kometa nedala góly, zatímco nám dnes skvěle zachytal brankář. Nakopli jsme se využitou přesilovkou a měli jsme i další šance, takže jsme rádi za tři body.“

Po první třetině jste prohrávali 0:1, co jste si o přestávce řekli v kabině?

„Změnili jsme taktiku. V úvodu zápasu jsme hráli pasivněji, ve druhé třetině jsme to změnili, byli jsme více na puku, a i díky aktivitě jsme byli nebezpečnější. To byl podle mě hlavní rozdíl.“

Nakopnul vás i vyrovnávací gól v přesilové hře?

Přesilovky jsou v hokeji momentálně asi nejdůležitější, jsme rádi, že jsme ji využili. Soupeř měl taky hodně přesilovek, ale nevyužil je, to byl klíč k úspěchu.

V závěru zápasu měli domácí k dispozici čtyřminutovou přesilovku. Věřili jste si, že už výhru ubráníte?

Zdálo se mi, že Kometa už byla celkem nervózní. Párkrát jsme vyhodili puk, diváci začali pískat, což jim asi taky nepřidalo na klidu, nám to naopak pomohlo.

Ukázala se dnes vnitřní síla týmu?

Hlavně jsme se zvedli po nepovedeném zápase s Jihlavou, kde jsme měli získat tři body. Ukázalo se, že jsme silní po psychické stránce, klobouk dolů.

V neděli vás čeká Plzeň, další silný soupeř. S jakým očekáváním tam pojedete?

Plzeň je vynikající mužstvo, útočně laděné, my s nimi navíc máme velmi špatnou bilanci. Musíme se na ně velmi dobře připravit a odevzdat maximum jako tady v Brně. Po každém vítězném zápase jde sebevědomí nahoru, dnešní zápas nám může jen pomoct.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:17. Mallet Hosté: 21:15. Sloboda, 31:21. Kurovský, 58:54. Szturc Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Bartejs, Štencel, L. Vágner – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – Mallet, Hruška, H. Zohorna – T. Svoboda, L. Čermák (C), Vincour – Dočekal, Nahodil, Haščák. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Baranka, D. Krenželok, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, Š. Stránský – Kurovský, T. Jáchym, P. Zdráhal – Tomi. Rozhodčí Hejduk, Pavlovič – Ganger, Hanzlík Stadion DRFG Arena Návštěva 7700 diváků

