Tvrdé derby! Nosítka i křivda Hradce. O fauly nešlo, říká šéf sudích

První dojem byl šílený. A dalších deset taky. David Tomášek leží na zemi, kolem něho spousta krve a hradecký útočník Rudolf Červený volá ke střídačkám, ať nikdo na nic nečeká. Hlavně, ať rychle přiběhnou zdravotníci. Docela dlouho trvalo, než se za Tomáškem někdo vypravil. Všichni spíš věnovali pozornost potyčkám, které po střetu nastaly.

Pardubický útočník se snažil vymotat od mantinelu, kam se řítil Filip Pavlík. Na poslední chvíli udělal protisměrnou kličku, jenže měl obrovskou smůlu. V tu chvíli už ho Pavlík dohrával, pohyb nemohl zastavit.

„O naražení na hrazení v žádném případě nešlo,“ komentoval celou situaci pro iSport.cz šéf rozhodčích Vladimír Šindler, který byl na utkání přítomen a podíval se na záznam.

720p 360p REKLAMA Pardubice - Mountfield HK: David Tomášek zůstal po střetu s Pavlíkem ležet na ledě • VIDEO TV TIPSPORT

„Není vůbec nic příjemného, když nějaké hráče odvážejí nosítka. Snad je to jenom něco na hlavě a bude to bez větších následků,“ přál si po zápase soupeř z hradeckého tábora Michal Dragoun. „David odjel do nemocnice, ale nevypadá to s ním vůbec dobře,“ ustaraně jen odvětil Miloš Holaň.

Chvíli po něm v krvi skončil ještě Petr Čáslava, jehož zasáhla brusle, kterou vykopl nahoru Lukáš Cingel. V tu chvíli se sudí na rozdíl od minulého verdiktu, mýlili. Pavlíka nevylučovali, byť byly důsledky ošklivé. Tady ale trestali za vysokou hůl, která v souboji nebyla.

„Já jsem tu situaci nějak ze svého pohledu viděl, ale komentovat ji v den zápasu nemůžu, aby to někdo nebral tak, že mluvím o rozhodčích,“ dodal jen Petr Koukal. Mimo záznam ale hráči, kteří byli poblíž, hartusili, že jasně viděli nešťastně vykopnutou brusli, která trefila pardubického beka.

720p 360p REKLAMA Pardubice - Mountfield HK: Čáslava dostal od Cingela bruslí do obličeje a zamířil na střídačku • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:38. Marosz, 24:41. Rolinek, 57:06. P. Sýkora Hosté: 27:23. Dragoun, 44:01. Dragoun Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Tomášek, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Látal, Koukal, Červený – Köhler, Dragoun, R. Pavlík – Cingel, Džerinš, Kukumberg – Berger, Tuominen, Miškář. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Barvíř, Blümel Stadion Tipsport arena Návštěva 10 194 (vyprodáno) diváků