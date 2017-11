Brněnský kat Růžička: Teď se mi na ně daří, ale prohrát si nezasloužili

Pomalu by se zdálo, že Martin Zaťovič právě vstřelil gól, ale omyl. Brněnský forvard nedostal kotouč do třinecké brány • ČTK

Přemýšlet o tom, jak se zachovat v šanci? Třinecký snajpr Martin Růžička je o krok napřed. O tom, jak dá gól, má jasno ještě před tím, než se k němu kotouč dostane. V Brně si dvakrát dokázal najít přesně tu parketu, ze které se pak prosadil neomylně.

První gól dal v signalizované výhodě bombou z levé strany, druhý díky průniku přes chybujícího Martina Nečase zblízka. Dal se zastavit? V obou případech jistě ano. V praxi už to ale bylo podstatně těžší.

„První gól, tam jsem čekal, že mi to Krajíček dá. Kouknul se na mě, počítal jsem s tím. Byla to perfektní parketa na střelu. Při tom druhém jsem se napřed chtěl zapojit do tandemu, ale tam už jeden náš hráč byl, tak jsem si to namířil před bránu. Jejich hráč zaspal, Marci (Marcinko) mi to výborně dal a já jsem jen nastavil hůl,“ potvrdil Růžička, že klíčový pro jeho dva zásahy v Brně byl pohyb, kterým si šance nechal od spoluhráčů vytvořit.

Byly to jeho góly číslo 200 a 201 v extralize, celkově 170. a 171. trefa v třineckém dresu. Nově je Růžička třetím nejlepším střelcem historie Ocelářů.

V aktuálním období má mimořádnou formu. Za šest posledních zápasů ho zdobí bilance 6+5. A proti Kometě? Minule hattrick, dnes další dva kusy.

„Je hezké to (historické bilance) slyšet. Není to ale jednoduché a samozřejmé. Je za tím spousta práce, štěstí na zdraví, spoluhráči. Všechno se musí natrénovat, získat prací. Dané nemá nikdo nic. Všechno se odvíjí od tréninku,“ řekl Růžička ke své současné superformě.

Bezprostředně po zápase v Brně byl rád hlavně za tři body. Že je zařídil v poslední minutě, o to byly pro něho sladší. „To jsou takové hřebíky do rakve. Kometa si asi takový konec nezasloužila, ale tak to je,“ pokrčil rameny.

Hlavně druhá třetina v podání Třince nedávala tušit, jak sladký bude pro Oceláře odjezd z Brna. Kometa je výrazně předčila, nejenže víc střílela, ale měla i herní převahu, do vedení na 2:1 šla ve vlastním oslabení.

Po Růžičkově chybě, patří se říct.

„Dalo se to řešit, tohle byla moje hrubá chyba, jaké se dělají v žácích,“ nepáral se s vlastním hodnocením útočník, kolem kterého Martin Erat poslal milimetrový pas na skórujícího Martina Zaťoviče. „Nečekal jsem, že to Španát (Erat) takhle uhraje. Udělal to výborně, ale já jsem se měl otočit a hlídat si Zaťu, co udělá, nebo jestli tam někdo nenajíždí,“ sypal si Růžička popel na hlavu.

Na konci duelu už byl za vyrovnaného stavu 2:2 ve správný čas na správném místě. V protiútoku doplnil spoluhráče Marcinka s Rákosem, zavrhnul původní myšlenku vydat se k levému mantinelu a zkoušet tam převzít puk, a místo toho se natlačil před branku.

„Chtěl jsem mu držet hůl. Ani nevím, jak to tam pak padlo. Byl to můj hráč, takže moje chyba, beru to na sebe,“ klopil zrak Nečas.

Hůř pro něj, lépe pro Růžičku, byl z toho rozhodující okamžik duelu.

„Ta poslední minuta, to jsou takové hřebíky,“ culil se střelec. Ale taky dodal: „Nepamatuju zápas, který jsme vyhráli přes to, že jsme měli tolik trestných minut. (Třinec jich měl 24, pozn. red.) Byla tam sice desítka, to je pravda, ale bylo jich i tak dost. Jsme rádi, že jsme to urvali, protože na přesilovku Kometa má hráče, kteří si to umí dát.“

V Brně měl kvalitní hráče na své straně on.

„Vždyť je to týmová hra. Na ledě si musíte vyhovět,“ odtušil.

Řekli o Martinu Růžičkovi: „Při prvním gólů dostal Růžička dost prostoru na to, aby z první vystřelil a trefil se, při tom druhém jsme ho špatně pokryli. Co k němu říct? Je to střelec. Každý hráč se dá bránit, nám se to dnes nepovedlo.“

Petr Haken, trenér Komety Brno „Osobně jsem si ho všiml jenom u těch dvou jeho gólů. Jeden trefil z boku, před druhým k němu prošla šťastná žabka. Byli tam kolem něho naši hráči, jemu to padlo na hůl. Útočník, když bruslí, tak se většinou těžko brání. Růžička je rozený střelec. Když to dostane kolem brány, je pravděpodobnost, že z toho něco bude, dost vysoká.“

Tomáš Bartejs, obránce Komety „Musím říct, že v jejich týmu vyniká, je vidět jeho šikovnost. Zdá se mi, že i dobře bruslí. Je vidět, že sebevědomí má. Je teď jeden z nejlepších hráčů v extralize. Že se nepovede všechno a někde mu puk skočí, to se stane, ale celkově ze zápasu, co jsem ho viděl, tak ty kvality má. Snažil jsem se mu (před třetím gólem) držet hokejku, ale nepovedlo se mi to. Byl to můj hráč, jasná moje chyba. Tohle se stát nemělo.“

Martin Nečas, centr Komety Brno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:09. Horký, 34:30. Zaťovič Hosté: 31:38. Martin Růžička, 46:50. Chmielewski, 59:14. Martin Růžička Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Dočekal, L. Čermák (C), Horký – T. Svoboda, Vincour, Haščák – R. Zohorna. Hosté: Hamerlík (Hrubec) – Krajíček (C), M. Doudera, Linhart, D. Musil, L. Kovář, Adámek, Jank – Rákos, Marcinko (A), Martin Růžička – Chmielewski, Mikulík, Christov – Adamský (A), Cienciala, Irgl – M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Hribik, Pražák – Frodl, Komárek Stadion DRFG Arena, Brno