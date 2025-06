Kouč Habanec o postupu Ústí a sličných moderátorkách: Mým castingem neprochází...

Mladé vnadné moderátorky, růžové dresy, svérázný majitel Přemysl Kubáň, milovník divokých „devadesátek“. To je fotbal v Ústí nad Labem. A také kouč Svatopluk Habanec (55), který přivedl tým Viagemu k suverénnímu postupu do druhé ligy. Po letech v ústraní oprašuje svoje jméno. „Nic proti Zbrojovce, ale ten rok v ní mi v kariéře strašně moc ublížil,“ vrací se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport ke svému krátkému působení v rodném městě za éry Václava Bartoňka. Nyní je jeho trenérská kariéry opět na vzestupu. Přestupové novinky s ročním iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Po nepovedené štaci v Třinci byl čtyři roky mimo profi scénu. V nejvyšší soutěži nedostal Svatopluk Habanec šanci už osm let. Až v Ústí nad Labem zase obnovil kontakty s předními hráči, manažery, agenty. Další bonus? Často vídá dvě dcery, které žijí v nedalekých Teplicích. „V mém rozhodování hrály velkou roli. Mám tři vnoučata,“ informuje bývalý kouč Slovácka či Zbrojovky, jenž rozděluje svůj život mezi severní Čechy a Brno.

Na návrat do profi fotbalu jste čekal dlouho. Až příliš, že

„Je to tak. Odskok do Třince bohužel taky neproběhl podle představ. Pak jsem prožil tříletku v nižší soutěži (vedl Kuřim). Už jsem si říkal, že je nejvyšší čas vrátit se do toho kolotoče. Přišlo to za pět minut dvanáct.“