Potrestejte Tomiho, žádal Zlín. Disciplinární komise řízení zastavila

Duel Vítkovic se Zlínem (5:0) měl dohru u Disciplinární komise. Z podnětu poraženého týmu Aukro Berani Zlín řešil předseda komise Karel Holý útok vítkovického Vojtěcha Tomiho na zlínského kapitána Ondřeje Veselého. Pět minut před koncem ho Tomi ve hře dvakrát atakoval, potom jej u střídaček povalil k ledu. Od rozhodčích dostal Tomi dvě minuty za hrubost a dvě plus deset minut osobní trest za zásah do hlavy a krku. Disciplinární komise jej dál trestat nebude.

Tomi se za Veselým pustil v 55. minutě. Tělem ho trefil v obranné třetině, potom rukama v útočné. Rozhodčí Jan Hribik a Alexandr Pavlovič avizovali faul, v přerušené hře pak Tomi chytil Veselého zezadu rukavicí za obličej a povalil k ledu. Kapitána přijel bránit Tomáš Fořt a strhla se šarvátka.

„Přestože je dle předsedy Disciplinární komise ELH v předmětné situaci záměr Tomiho vyprovokovat potyčku více než zřejmý, neužil Tomi při svých napadeních protihráče žádných zvláště nebezpečných úderů, aby tyto byly samy o sobě způsobilé přivodit protihráči zranění,“ píše se ve vyjádření Disciplinární komise.

Podle zástupců Zlína jednal Tomi z úmyslného pokynu trenéra vítkovického Jakuba Petra. „Takový úmysl nelze trenérovi Petrovi nikterak prokázat, a to ani na základě nepřímého důkazu, kterým dle podavatele návrhu na disciplinární projednání dané věci je skutečnost, že Tomi měl být v závěru utkání záměrně nasazován na Veselého,“ reagoval předseda Disciplinární komise.

Zlínští argumentovali tím, že Jakub Petr v přerušené hře v čase 52:53 odvolal z hrací plochy nasazené útočné trio Daniel Kurovský - Šimon Stránský - Vojtěch Tomi poté co zjistil, že soupeř vynechal v nasazení svých hráčů Ondřeje Veselého. „Je na místě připomenout, že Petr pouze využil svého práva druhé volby při střídání, přičemž současně je třeba zdůraznit, že Tomi se zapojil krátce do hry již před předmětným přerušením hry, aniž by se v tu chvíli nacházel Veselý na ledové ploše.“

Předseda Disciplinární komise ELH konstatoval, že klubem Aukro Berani Zlín napadané jednání trenéra Jakuba Petra není prokazatelné, a že potrestání Tomiho za jeho opakované jednání náleželo výhradně do kompetence rozhodčích utkání přímo v utkání samotném. Tomi se podle něj nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje.