MS klubů: Interu hrozil krach s Japonci, otočka v závěru. Nadřel se i Dortmund

Inter po květnovém debaklu 0:5 od Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů ani ve druhém utkání na klubovém šampionátu nezářil. Italský vicemistr musel stejně jako v úvodním duelu proti mexickému Monterrey dotahovat. V 11. minutě z naprosto ojedinělé akce Urawy na soupeřově polovině propálil soupeřova brankáře Rjoma Watanabe a rozjásal japonské fanoušky, kteří měli Seattlu v hledišti drtivou převahu.

Inter držel míč přes 80 procent času, ale dlouho se proti zatažené obraně velmi trápil. Martínez ve 20. minutě trefil hlavou břevno, v 78. minutě už ale skóroval poté, co se po rohovém kopu prosadil efektně zády k brance pohotovými „nůžkami“. Argentinský útočník srovnal stav i v úvodním duelu skupiny.

Pátému celku japonské ligy viditelně docházely síly a trápící se vítěz klubového šampionátu z roku 2010 nakonec strhl vítězství na svou stranu. V druhé minutě nastavení se z dorážky zamířil k tyči střídající mladík Carboni. Urawa i podruhé na turnaji prohrála a přišla o naději na postup.

Ani Dortmund v druhém duelu ve skupině nepřesvědčil a navázal na rozpačitý výkon při úvodní bezbrankové remíze s Fluminense. Jihoafrický šampion se už v 11. minutě dostal do vedení poté, co obraně Borussie utekl Brazilec Lucas Ribeiro. Za chvíli ale udělal velkou chybu gólman Ronwen Williams, jehož špatnou rozehrávku potrestal vyrovnáním do prázdné branky Felix Nmecha.

Čtvrtý celek uplynulé sezony německé ligy pak do poločasu dalšími dvěma trefami skóre otočil. Ve 34. minutě po dalším zaváhání soupeřovy defenzivy hlavičkou poslal Borussii do vedení Serhou Guirassy a před pauzou z dorážky z voleje zvýšil na 3:1 Jobe Bellingham. Devatenáctiletý mladší bratr slavnějšího sourozence a opory Realu Madrid Judea si připsal premiérový gól po příchodu do Dortmundu.

Když si v 59. minutě dali hráči Mamelodi vlastní branku, zdálo se, že je definitivně rozhodnuto. Vzápětí ale snížil po centru z přímého kopu hlavičkou Iqraam Rayners a v poslední minutě základní doby upravil na rozdíl jediné trefy po chybě obrany sám před gólmanem střídající Lebo Mothiba. Outsider v nastavení tlačil, ale senzačně srovnat již nedokázal.

Mistrovství světa klubů se poprvé hraje v rozšířeném formátu s 32 účastníky. Týmy jsou rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy dva nejlepší celky postoupí do vyřazovací fáze.

Mistrovství světa fotbalových klubů v USA:

Skupina F (Cincinnati):

Mamelodi - Borussia Dortmund 3:4 (1:3)

Branky: 11. Ribeiro, 62. Rayners, 90. Mothiba - 16. Nmecha, 34. Guirassy, 45. Bellingham, 59. vlastní Mudau.

1. Dortmund 2 1 1 0 4:3 4 2. Mamelodi 2 1 0 1 4:4 3 3. Fluminense 1 0 1 0 0:0 1 4. Ulsan 1 0 0 1 0:1 0

Skupina E (Seattle):

Inter Milán - Urawa 2:1 (0:1)

Branky: 78. Martínez, 90.+2 Carboni - 11. Watanabe.