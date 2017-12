Vandalství v Plzni. Někdo vytrhal kabely, televize musela ukončit přenos

Místo poslední části zápasu lídra sledovali fanoušci u televize utkání Zlín – Hradec. Už během večera to na Twitteru nazlobeně okomentoval Robert Záruba, šéfkomentátor ČT. „Nějaký dobrák vytrhal v Plzni optické kabely a ukončil tak TV utkání Škody s Boleslaví. Tohle už fakt nemá s fanděním nic společného. To je čiré vandalství,“ napsal.

Nějaký dobrák vytrhal v Plzni optické kabely a ukončil tak TV utkani Škody s Boleslaví. Tohle už fakt nemá s fandením nic společného. To je čiré vandalství. — Robert Záruba (@robertzaruba) December 5, 2017

Přímo v Plzni u toho byl komentátor Michal Dusík. „Někdo vytrhal optické kabely z rozvodové skříňky z přenosového vozu, který patří společnosti O2. Ta pro nás zajišťuje přepravu signálu na Kavčí Hory,“ řekl Dusík serveru iSport.cz.

Sám ale nechtěl spekulovat, jestli to bylo úmyslné, nebo ne. „Podle pracovníků O2 nejde prokazatelně říct, že by to někdo udělal schválně. Ale muselo to být každopádně velkou silou, protože ty kabely jsou tam připevněné velmi pevně,“ dodal Dusík. Ten spolu s Milanem Antošem ihned věděl, když jim zhasl monitor, že je zle.

Ale komentovali dál. „Aby se to dalo použít do reprízy,“ vysvětlil zkušený komentátor.

A co bude dál? Dá se očekávat, že škodu bude nárokovat O2. Právě z přenosového vozu tohoto operátora byly optické kabely vytržené.

„Kolem stadionu máme kamery. Ale nevím přesně, jestli zrovna do míst, kde přenosový vůz stál, dosáhnou. Každopádně je prohlídneme. S něčím takovým rozhodně nesouhlasíme, ale teď ani nejsme schopní říct, jestli to byl náš fanoušek, nebo ne,“ uvedla Lucie Mužíková.

Plzeňští příznivci už během zápasu vyvolávali tradiční heslo: Televize ven! Kdosi pak zařídil, že signál se opravdu vytratil… Neběžela celá poslední třetina. Pokud se najde viník, včerejší zápas se mu hodně prodraží…

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. Gulaš, 06:46. Gulaš, 21:00. Stach, 39:26. Indrák Hosté: 25:43. Orsava Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Indrák (A) – Straka, Kratěna, M. Chalupa – D. Kindl, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Maxwell (10. J. Růžička) – Hanzlík (C), Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Knot, Hrdinka – Martin Procházka, P. Holík, Orsava – Lenc (A), P. Musil, Pabiška – Pacovský, Šafránek, T. Knotek – L. Volf, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Mrkva, Šír – Kajínek, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 3 939 diváků